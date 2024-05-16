Известного американского иллюзиониста обвинили в сексуальном насилии

Издание The Guradian провело расследование, которое основывается на комментариях 100 человек, судебных и полицейских данных. Как установило издание, большинство пострадавших из-за насилия были несовершеннолетними на момент общения с Дэвидом Копперфилдом.

Несколько лет назад фокусник заставил трех женщин употребить наркотики, а затем у них произошел половой акт. По словам пострадавших, они бы не согласились на сексуальную связь с Копперфилдом, если бы не употребляли до этого психотропы.

«Я никогда бы не сказала об этом кому-то, если бы не была искренна и честна перед Богом. Я убеждена, что в то время была под наркотиками», - заявила одна из женщин.

Кроме того, другие четыре женщины обвинили Дэвида в сексуальных домогательствах. О сообщили, что он заставлял их обольстительно прикасаться к нему во время выступлений на сцене. Трое пострадавших на момент инцидента были несовершеннолетними. Семья 15-летней девушки, которая находилась на сцене, заверила, что они видели, как фокусник касался ее груди.

Фэллон Торнтон рассказала, что Копперфилд в 2014 году крепко сжал ее грудь прямо на сцене. Тогда женщина сразу обратилась в полицию, однако она убеждена, что ее заявление не рассматривали. Сами правоохранители указали, что закрыли дело из-за «недостатка доказательств».

Адвокаты иллюзиониста утверждают, что любые обвинения - это «абсолютная ложь». Полиция сообщила юристам звезды, что на видеозаписях выступления Дэвида и Фэллон не было видно, как фокусник касался ее груди.