Жительница Таллинна хотела сэкономить время и насладиться готовыми блинчиками с ветчиной и сыром, купленными в столичном магазине Maxima, но то, что она увидела внутри - сильно удивило.
НАЧИНКА С СЮРПРИЗОМ ⟩ Жительница Таллинна удивилась тому, что увидела внутри блинчиков: «Самое интересное, что таких там вообще не было»
Жительница столицы Любовь рассказала в группе Где поесть Вкусно в Эстонии, отзывы на рестораны в Facebook, что купила блинчики с ветчиной и сыром.
«В итоге все блинчики оказались с творогом. Самое интересное то, что с творогом там вообще не было никаких упаковок. В целом, блинчики с творогом были тоже вкусные, но неприятный осадок остался», - пишет она.
В комментариях пишут, что, возможно, Любови даже повезло, потому что, по словам пользователей Сети, начинка из ветчины и сыра в Maxima невкусная.
«Может, вам наоборот и повезло, потому что эти блины с ветчиной и сыром вообще невкусные, вместо ветчины один жир был»;
«Тоже покупала с ветчиной и сыром. Один жир. В Rimi вкуснее».
Кто-то предполагает, почему такая ситуация могла произойти:
«Когда то была свидетелем, как бабулечка ловко меняла картонные упаковки на мясных изделиях, чтобы мясо подороже пробить подешевле, - пишет участница группы. - Такое было сплошь и рядом. Яйца покрупнее в дешевые упаковки перекладывали, я могу об этом целую книгу написать - десять лет в охране»
«Нельзя исключать вариант ошибки на производстве», - пишет другая.
«Может, спутали упаковки на линии?» - предполагает женщина.
Мы также связались с клиенткой и узнали, что покупка была совершена в магазине Stroomi Maxima, и, по признанию Любови, на стойку информации магазина она не обращалась и писать им тоже не стала, предоставив это нам.
Руководитель отдела контроля качества продукции Maxima Eesti Тийна Хийс говорит, что блинчики бренда Meistrite Kvaliteet компании Maxima изготавливаются на одном из латвийских предприятий по производству продуктов питания.
«В ассортименте есть продукты с ветчиной и сыром, а также с творогом. К сожалению, продукт был упакован с начинкой, отличной от указанной на этикетке, но такие ситуации случаются редко», - отмечает Хийс.
По ее словам, производитель был проинформирован о проблеме и работает над установлением причины. «Мы не получали больше подобных жалоб, скорее всего, это единичный случай. Возможно, проблема возникла из-за того, что за производством одного продукта последовало производство продукта с другой начинкой, и упаковка не была сразу же заменена на правильную», - говорит руководитель отдела контроля качества продукции Maxima Eesti Тийна Хийс.