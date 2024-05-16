Дочь Брюса Уиллиса раскрыла пикантную деталь об их семье

Американская актриса Румер Уиллис раскрыла интересную деталь о своей семье. Об этом пишет People.

После публикации откровенных кадров, на которых дочь Брюса Уиллиса кормит своего маленького ребенка грудью, она получила волну негативной реакции от пользователей сети. Румер долгое время не реагировала на хейт, однако решила ответить.

«Я никогда не росла в доме, где было стыдно ходить обнаженными. Я не думала, что публикую такие безумные вещи», - рассказала дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

В частности, молодая мама призвала фанатов уважительно относиться к матерям. По мнению Румер, в кормлении грудью нет ничего плохого. Ей некомфортно запираться в маленькой кабинке с ребенком, чтобы спрятаться от людей.

В апреле 2023 года старшая дочь Брюса Уиллиса родила первенца. Девочку назвали Луэттой. Она стала первой внучкой больного деменцией «крепкого орешка» и его бывшей жены Деми Мур.