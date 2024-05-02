Уже в это воскресенье, 5 мая, православный мир будет праздновать Пасху. Традиционно в этот день на столе должны быть куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Мы решили узнать, где в Таллинне можно купить куличи, если у самих нет времени или навыков в ее приготовлении.
По чем нынче kulitš? Сколько стоит в Таллинне главное угощение православного пасхального стола
Если к католической Пасхе, которую отмечали 31 марта, в любом магазине Эстонии можно было найти множество сладостей, куличи и творожные пасхи, то в конце апреля, когда приближается православный праздник, найти что-то уже достаточно проблематично. Тем не менее, мы постарались собрать для вас подборку мест, где можно купить или заказать пасхальный хлеб.
Мазагины
Отметим, что на месте мы нашли куличи только в магазине Prisma, хотя и там они были с истекающим сроком годности, несмотря на то, что Пасху празднуют только в конце недели.
Также в интернет-магазинах Prisma и Selver можно найти кулич фирмы EESTI PAGAR, однако в самих магазинах мы их не нашли.
В магазинах Rimi, Coop, Lidl и Grossi мы не нашли на этой неделе ничего, связанного с Пасхой.
Кафе, пекарни и кондитерские
Пекарни Crustum и La Boulangerie предлагают несколько видов куличей: размер S весом 300 грамм (11 евро), размер L весом 700 грамм (21 евро), специальный кулич с лимонным кремом весом 700 грамм (30 евро) и большой XL кулич весом 1200 грамм (37 евро).
Различные вариации куличей предлагает и популярное в Таллинне заведение Bar-Buffeé Nikolay.
Также можно найти предложения от кондитеров и пекарей в тематических группах в Facebook.