ГОРОСКОП НА 17 МАЯ Близнецам будет сложно найти общий язык с окружающими, а Скорпионы погрязнут в делах

Козерог

День, когда появляется много хороших идей. Единственная неприятность заключается в том, что реализовать их немедленно едва ли удастся. Откладывать осуществление замыслов на потом не хочется, но особенного выбора нет, так что запаситесь терпением. Можно разобраться с накопившимися мелкими делами, заняться тем, до чего давно не доходили руки. Радует общие со старыми и новыми знакомыми. Люди, прежде недооценивавшие вас, поймут, что ошибались. Не исключено, что у вас появятся новые союзники. Со временем они станут вашими настоящими друзьями.

Водолей

Это не лучший день для того, чтобы браться за новые дела. Может быть сложно правильно оценить ситуацию, понять, как лучше действовать. Некоторые Водолеи и вовсе рискуют оказаться пленниками собственных иллюзий. Зато у вас будет возможность успешно завершить то, чему уже было отдано немало сил. Найдутся ответы на какие-то важные вопросы, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. День хорошо подходит для общения с людьми, которые вам особенно дороги. Даже если вы в последнее время не ладили, сейчас наверняка удастся договориться обо всем, обойтись без долгих споров.

Рыбы

В начале дня возможны неприятные моменты. Некоторым Рыбам трудно разобраться с собственными чувствами, другие не понимают даже самых близких людей. Порой возникают напряженные ситуации, и обычная деликатность может вам изменить. Старайтесь все же не говорить лишнего. Лучше сгладить острые углы и не допустить конфликта. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и плодотворнее. Она благоприятна для творчества, учебы, любых занятий, требующих изобретательности и фантазии. Воспользуйтесь возможностью ненадолго отложить привычные дела и переключиться на что-то совершенно другое.