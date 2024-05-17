Первая половина дня проходит довольно беспокойно. Это не лучшее время с точки зрения общения; даже искренне любящие друг друга люди порой не ладят. Возможны споры из-за пустяков. Причина разногласий может быть незначительной, а вот взаимные претензии порой серьезны. К счастью, влияние позитивных тенденций усиливается быстро, долго ждать перемен к лучшему не приходится.
ГОРОСКОП НА 17 МАЯ ⟩ Близнецам будет сложно найти общий язык с окружающими, а Скорпионы погрязнут в делах
Вечер – время удачных совпадений, приятных сюрпризов и интересных встреч. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Радует общение с близкими, будет шанс наладить семейные отношения.
Овен
Дела, которыми вам сегодня предстоит заниматься, требуют серьезного подхода. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и быстрые победы. Скорее всего, вам придется приложить усилия, чтобы получить нужный результат, так что запаситесь терпением. Некоторым Овнам будут очень полезны советы окружающим. Вторая половина дня радует хорошими новостями. Возможны в это время и неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Не исключено, что человек, о разрыве с которым вы сожалели, захочет восстановить отношения.
Телец
В первой половине дня возможны напряженные моменты. Это не самое приятное время с точки зрения общения; чаще обычного возникают разногласия с окружающими. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, так что особенно переживать не стоит. Вторая половина дня открывает новые возможности, дает шанс решить задачи, прежде казавшиеся очень сложными. Не исключено, что вы получите предложения, от которых не захочется отказываться. Вероятны выгодные сделки. Некоторые Тельцы найдут способ заметно увеличить свои доходы.
Близнецы
В начале дня может быть сложно найти общий язык с окружающими. Часто вы не понимаете, чем они руководствуются, почему принимают те или иные решения. Важно избежать серьезного конфликта, не поддаться на провокации. Со временем все прояснится, эмоции улягутся, а вы получите какую-то полезную информацию. Вторая половина дня дает шанс добиться успеха в работе. Вы отлично справляетесь со многими делами, быстро достигаете поставленных целей. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Рак
Все складывается неплохо, но вам хочется большего. Для многих Раков этот день будет связан с переменой в планах, появлением новых целей. Вы не боитесь трудностей, не отказываетесь от задуманного, даже если понимаете, что на пути могут возникнуть преграды. Это очень нравится окружающим. День благоприятен с точки зрения общения. Вы отлично ладите с самыми разными людьми, ко многим находите подход. Не бойтесь импровизировать, действовать по-своему, а не следовать за другими. Многие ваши эксперименты окажутся удачными.
Лев
Не о чем особенно тревожиться; у вас все получается хорошо. День благоприятен с точки зрения общения, вы легко находите помощников и союзников. Некоторые Львы сегодня познакомятся с людьми, с которыми долго будут дружить или поддерживать деловые отношения. Возможны хорошие новости, касающиеся членов семьи или других близких вам людей. Заметно влияние позитивных тенденций в романтических отношениях. День хорошо подходит для того, чтобы проявлять инициативу, признаваться в своих чувствах, радовать любимого человека знаками внимания и сюрпризами.
Дева
В начале дня лучше не предпринимать ничего важного. Если требуются какие-то важные шаги, действуйте осторожно, старайтесь избегать неоправданной спешки и лишней суеты. Возможны мелкие недоразумения, которые будут иметь неприятные последствия, если вы не разберетесь во всем вовремя. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее, хорошо подходит для новых начинаний. Это время отличных идей, реализация которых проста и не требует больших усилий. Можно немедленно приступить к реализации задуманного, и это вас очень радует.
Весы
День спокойный и приятный, хоть и не слишком плодотворный. Он хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, завершать дела, начатые раньше. Многим представителям знака удается избавиться от того, что мешало двигаться вперед, устранить преграды со своего пути. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут значительными, но все же позволят сделать какие-то незапланированные приятные покупки. На вторую половину дня можно планировать любые встречи: они проходят хорошо, всем поднимают настроение. Вы без труда завоевываете симпатию многих знакомых.
Скорпион
Лучше не предпринимать ничего важного, по крайней мере, в одиночку. Это довольно утомительный день для многих представителей знака. К запланированным делам добавляются новые, приходится решать неожиданно возникшие задачи. Давние союзники готовы поддержать вас, а вот с новыми знакомыми стоит быть настороже: они не всегда настроены так доброжелательно, как может показаться. Дома может быть больше забот, чем обычно. Близким требуется помощь, вы стараетесь не отвечать на просьбы отказом. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок; отдых вам не повредит.
Стрелец
Первая половина дня проходит довольно беспокойно. На пути порой возникают преграды, приходится проявлять изобретательность, чтобы справиться с ними. Некоторым представителям знака придется вернуться к делам, которые они считали благополучно завершенными. Будьте настойчивы, тогда к вечеру вы добьетесь того, к чему давно стремились. Возможны незначительные финансовые потери. Лучше не торопиться с покупками: выбрать хорошие вещи сегодня может быть труднее, чем обычно. Исключением является то, что вы приобретаете для других. Нетрудно будет найти хорошие подарки для близких.
Козерог
День, когда появляется много хороших идей. Единственная неприятность заключается в том, что реализовать их немедленно едва ли удастся. Откладывать осуществление замыслов на потом не хочется, но особенного выбора нет, так что запаситесь терпением. Можно разобраться с накопившимися мелкими делами, заняться тем, до чего давно не доходили руки. Радует общие со старыми и новыми знакомыми. Люди, прежде недооценивавшие вас, поймут, что ошибались. Не исключено, что у вас появятся новые союзники. Со временем они станут вашими настоящими друзьями.
Водолей
Это не лучший день для того, чтобы браться за новые дела. Может быть сложно правильно оценить ситуацию, понять, как лучше действовать. Некоторые Водолеи и вовсе рискуют оказаться пленниками собственных иллюзий. Зато у вас будет возможность успешно завершить то, чему уже было отдано немало сил. Найдутся ответы на какие-то важные вопросы, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. День хорошо подходит для общения с людьми, которые вам особенно дороги. Даже если вы в последнее время не ладили, сейчас наверняка удастся договориться обо всем, обойтись без долгих споров.
Рыбы
В начале дня возможны неприятные моменты. Некоторым Рыбам трудно разобраться с собственными чувствами, другие не понимают даже самых близких людей. Порой возникают напряженные ситуации, и обычная деликатность может вам изменить. Старайтесь все же не говорить лишнего. Лучше сгладить острые углы и не допустить конфликта. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и плодотворнее. Она благоприятна для творчества, учебы, любых занятий, требующих изобретательности и фантазии. Воспользуйтесь возможностью ненадолго отложить привычные дела и переключиться на что-то совершенно другое.