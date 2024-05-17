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НЕ ВИСКИ НАХЛЕБАВШИСЬ Обиженные зрители на концерте Гио Пика в Таллинне: нас прогоняли как собак!

Светлана Карабут
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Кристина жалуется, что вместо обещанного столика, их с компанией посадили в угол.
Кристина жалуется, что вместо обещанного столика, их с компанией посадили в угол. Фото: фото читателя

В субботу, 11 мая, в столичный ночной клуб MJClub люди пришли, чтобы послушать выступление рэпера Гио Пика. Артист впервые выступал в Эстонии, поэтому народу собралось много. Мероприятие получило не только массу положительных отзывов, но и жалобы от тех, кто приобрел VIP-билет.

«Это было настолько ужасно, что люди стали выходить уже через полчаса после начала концерта. Это худшая площадка для выступлений, владелец абсолютно не способен к диалогу и считает, что может в любой момент менять правила и устанавливать новые в зависимости он настроения и магнитных бурь», - возмущается Кристина.

Организатор концерта и владелец MJClub Юри Метс крайне удивлен, что люди, прежде чем купить билет, невнимательно читают информацию на сайте. «Жалобы преувеличены. Плюс ко всему, у нас самая дешевая возможность гульнуть в городе! Где вы еще видели билет, в стоимость которого входит бесплатный алкоголь в течение вечеринки?» - отмечает организатор.

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