НЕ ВИСКИ НАХЛЕБАВШИСЬ Обиженные зрители на концерте Гио Пика в Таллинне: нас прогоняли как собак!

В субботу, 11 мая, в столичный ночной клуб MJClub люди пришли, чтобы послушать выступление рэпера Гио Пика. Артист впервые выступал в Эстонии, поэтому народу собралось много. Мероприятие получило не только массу положительных отзывов, но и жалобы от тех, кто приобрел VIP-билет.
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«Это было настолько ужасно, что люди стали выходить уже через полчаса после начала концерта. Это худшая площадка для выступлений, владелец абсолютно не способен к диалогу и считает, что может в любой момент менять правила и устанавливать новые в зависимости он настроения и магнитных бурь», - возмущается Кристина.