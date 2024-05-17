НЕ ВИСКИ НАХЛЕБАВШИСЬ Обиженные зрители на концерте Гио Пика в Таллинне: нас прогоняли как собак!

«Это было настолько ужасно, что люди стали выходить уже через полчаса после начала концерта. Это худшая площадка для выступлений, владелец абсолютно не способен к диалогу и считает, что может в любой момент менять правила и устанавливать новые в зависимости он настроения и магнитных бурь», - возмущается Кристина.