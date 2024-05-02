Британский принц Уильям во время общения с людьми ответил на их вопросы, которые в том числе касались и здоровья его жены Кэтрин. Соответствующее видео 30 апреля опубликованона странице фан-аккаунта WalesVideos, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Принц Уильям во время прогулки отреагировал на вопрос незнакомой женщины о самочувствии своей жены, которая борется с раком
«Вы не возражаете, если я спрошу, как поживают ваша жена и дети?» – вежливо спросила у принца незнакомая женщина.
«У нас все хорошо, спасибо», – сказал он.
«А как Кэтрин?» – уточнила она.
«У нас все хорошо», – заверил он.
People отмечает, что разговор с доброжелателями состоялся во время прогулки принца Уильяма по городу Ньюкасл, расположенному на северо-востоке Англии.
Жена принца Уильяма сообщила о своем диагнозе 22 марта, прервав молчание, которое хранила почти три месяца после операции на брюшной полости. «В январе мне сделали серьезную операцию, в то время считалось, что мое состояние не раковое, – сказала она. – Операция прошла успешно. Однако анализы после операции обнаружили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии лечения».
Она призналась, что новость стала для нее и ее семьи огромным шоком. «Сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении», – сказала жена принца Уильяма.
После этого принц Уильям появляется на публичных мероприятиях без супруги.