«Отправной точкой для снятия лишнего веса может стать мысль о том, что все в полном порядке, но можно попробовать сделать лучше», - сказала она. Музыкант и актриса Кристель Ааслайд делится своими советами по похудению в шоу Kolmekas.
Для подписчиков
Эстонская актриса рассказала о похудении: я поняла, что не могу сидеть на диетах
«Я очень быстро поняла, что не могу сидеть на диете, - рассказала музыкант и актриса Кристель Ааслайд в интервью шоу Kolmekas. - Я пробовала пить только смузи, но уже к вечеру первого дня мне захотелось что-нибудь съесть. Наверное, я не такой уж сильный человек. Я лучше просто начну следить за тем, сколько калорий я потребляю».