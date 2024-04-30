Эстонская актриса рассказала о похудении: я поняла, что не могу сидеть на диетах

«Я очень быстро поняла, что не могу сидеть на диете, - рассказала музыкант и актриса Кристель Ааслайд в интервью шоу Kolmekas. - Я пробовала пить только смузи, но уже к вечеру первого дня мне захотелось что-нибудь съесть. Наверное, я не такой уж сильный человек. Я лучше просто начну следить за тем, сколько калорий я потребляю».

Ааслаид признается, что следит за количеством калорий, но не всегда. «Если вы едете в Италию и думаете, что сидите на диете, вы в десять раз усложняете себе жизнь. Езжайте в Италию, ешьте пасту и наслаждайтесь жизнью! Хитрости похудения очень индивидуальны», - отмечает она, добавляя, что прежде всего нужно подружиться со своим телом. «Отправной точкой в похудении может стать мысль о том, что все в полном порядке, но можно попробовать сделать лучше».