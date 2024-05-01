ГАЛЕРЕЯ Дух захватывает! Семейный день в Ласнамяэ собрал тысячи людей

В первые дни теплой погоды в парке аттракционов Sky Tivoli в Ласнамяэ прошел семейный день. Солнце светило ярко, а поэтому и любители аттракционов собрались в большом количестве. Для детей и их родителей в этот день были подготовлены развлечения на любой вкус. На празднике звучала громкая музыка, а детей встречали ростовые куклы - Аэромедведи.

На протяжении всего дня публику развлекали аниматоры Эльза и Анна, которые пели песни, танцевали и проводили конкурсы для маленьких зрителей. Гости постарше щекотали себе нервы на аттракционах.

В парке развлечений Sky Tivoli, расположенном на парковке Lasnamäe Centrum, представлено более 20 аттракционов для всей семьи. Sky Tivoli будет работать в Ласнамяэ до 12 мая, а затем переместится в другие районы Таллинна. Следующий большой семейный праздник в парке развлечений Lasnamäe Centrum запланирован на воскресенье, 5 мая, начало в 15:00.