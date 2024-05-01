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ЗАПИШИТЕ ЭТИ ДАТЫ «Купите как минимум лотерейный билет!» Астролог Кристина Иванова сделала для жителей Эстонии смелый прогноз на май

Limon.ee
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Астролог Кристина Иванова
Астролог Кристина Иванова Фото: Из личного архива Кристины Ивановой

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на май 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, чего ожидать в новом месяце! 

Май будет месяцем активных действий и смелых решений. Дела, застрявшие из-за проделок ретро Меркурия, наконец, сдвинутся с мертвой точки. И если вам казалось, что апрель был затяжным и суровым, то май компенсирует весеннюю усталость и добавит красок в эту весну.

Астролог Кристина Иванова отмечает, что 20 апреля, произошло любопытное соединение Урана и Юпитера. Уран - управитель Водолея - планета в высшей степени неординарная. Юпитер, по мнению китайцев - планета большого счастья. По факту, все к чему прикасается Юпитер становится больше, поэтому можно предположить, что неожиданностей, начиная с этой весны будет много. Поскольку данная встреча планет происходит в знаке Тельца, традиционно ответственного за все материальное, то самые интересные события ожидаются в бизнес среде с 20 апреля по 31 мая.

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