Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на май 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, чего ожидать в новом месяце!
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ЗАПИШИТЕ ЭТИ ДАТЫ ⟩ «Купите как минимум лотерейный билет!» Астролог Кристина Иванова сделала для жителей Эстонии смелый прогноз на май
Май будет месяцем активных действий и смелых решений. Дела, застрявшие из-за проделок ретро Меркурия, наконец, сдвинутся с мертвой точки. И если вам казалось, что апрель был затяжным и суровым, то май компенсирует весеннюю усталость и добавит красок в эту весну.