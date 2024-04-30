СМОТРИТЕ Поклонники Джастина Бибера обеспокоены его новыми фотографиями

Дело в том, что на снимках певец предстал в новом образе: он отрастил бороду, сменил стиль в одежде. Многие подписчики Бибера признались, что не сразу узнали его, другие написали, что он переживает «кризис среднего возраста» и похож на бездомного.

Комментарии «Братишка стареет» и «О боже, кто ты?» под постом собрали несколько тысяч лайков. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Джастин выглядит хорошо, некоторые подписчики отметили, что на большинстве фотографий он улыбается и выглядит умиротворенным.

Будто в ответ на эти слова Джастин вскоре выложил новые фото, на которых он плачет. Фанаты еще больше забеспокоились и начали гадать, что произошло с их кумиром. При этом жена Джастина, Хейли Бибер, отреагировала на снимки спокойно и даже сделала мужу комплимент, написав комментарий: «Милый плакса».

Ранее в сети ходили слухи, что Хейли и Джастин находятся на грани развода, но сами звезды уже не раз опровергали эту информацию.

Поскольку вместе с фотографиями заплаканного лица Бибер опубликовал кадры своих выступлений двухлетней давности, некоторые фанаты думают, что их кумир просто соскучился по сцене.

Напомним, что в 2022 году певец взял паузу в концертной деятельности из-за паралича правой стороны лица. Другие полагают, что все намного серьезнее и что психическое здоровье Джастина за последнее время сильно ухудшилось.