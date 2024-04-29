Никаких гостей и принц сам будет готовить: Уильям изменил планы на годовщину свадьбы из-за рака Кейт Миддлтон

Бывший королевский дворецкий Грант Хэрролд рассказал о планах Уильяма и Кейт на годовщину совместной жизни. В этом году праздник пройдет с учетом проблем Миддлтон со здоровьем. У принцессы, напомним, в конце февраля обнаружили онкологическое заболевание. Какой тип рака был диагностирован – не сообщается. Сейчас любимая невестка короля Карла III проходит курс профилактической химиотерапии.

По словам Хэрролда, принц и принцесса собираются отмечать в частном порядке. Пара не будет приглашать гостей или совершать какие-либо публичные выходы в свет, если самочувствие принцессы будет плохим.

«За закрытыми дверями, я уверен, Уильям приложит все усилия, чтобы побаловать жену. Возможно, Уильям будет готовить, он довольно хороший кулинар, так что, возможно, он приготовит небольшое угощение или что-то в этом роде», – поведал бывший дворецкий.

Также Кэтрин и Уильям обменяются подарками. Супруги готовят друг другу необычные сюрпризы каждый год – они любят эту традицию.

Между тем королевский обозреватель Ричард Фитцуильям сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон сейчас сосредоточены не на себе, а на воспитании своих детей – принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты. Августейшая чета делает все возможное, чтобы на фоне продолжающейся драмы в королевской семье «их чада росли как можно более нормально». О том, как провести годовщину, Уильям и Кэтрин думают в последнюю очередь.