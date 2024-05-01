ИЗ-ЗА 30 ЕВРО? Погибшая в торговом центре Эспоо, возможно, просто хотела вернуть свои деньги

Iltalehti пишет, что 7 января 2023 года в 17:00 в торговом центре Iso Omena в Эспоо произошел инцидент между покупательницей и охранниками. Один из покупателей-мужчин обратился к охранникам за помощью, потому что к нему якобы приставала женщина.

Охранники начали выпроваживать женщину из торгового центра, но она отказалась. Все закончилось тем, что охранники толкнули женщину на пол, и она умерла. По словам очевидцев, женщина не вела себя агрессивно, и они не понимают, почему с ней так обошлись.