7 января прошлого года в торговом центре Iso Omena в Эспоо (Финляндия) охранники схватили женщину и тут же повалили ее на пол. В результате инцидента она погибла. По данным полиции, ранее женщину неоднократно выгоняли из торгового центра за домогательства, но теперь выяснились новые факты.
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ИЗ-ЗА 30 ЕВРО? ⟩ Погибшая в торговом центре Эспоо, возможно, просто хотела вернуть свои деньги
Iltalehti пишет, что 7 января 2023 года в 17:00 в торговом центре Iso Omena в Эспоо произошел инцидент между покупательницей и охранниками. Один из покупателей-мужчин обратился к охранникам за помощью, потому что к нему якобы приставала женщина.