Беременная Лийс Лемсалу приоткрыла завесу тайны: один очень известный человек поставил деньги на то, что у нее родится девочка

В конце июня музыкант Лийс Лемсалу объявила о том, что ждет ребенка от своего партнера Карла-Эрика Коду. «1 + 1 = 🐣. Наш самый красивый секрет!» - написала она в подписи к своему посту в Instagram. На фотографии она позирует в очаровательном белом платье, нежно обнимая свой растущий животик.

В утренней программе радио Sky Plus ведущий Алари Кивисаар выяснил, не является ли только что вышедший трек Лемсалу Planeet L отсылкой к имени ребенка. «Вот этого я не знаю», - ответила певица на вопрос о том, будет ли начинаться имя ребенка на букву «Л». Однако она сказала, что имя для ребенка уже выбрано.

Однако она не захотела раскрывать пол будущего ребенка в радиоэфире. «Нет, я не думаю, что скажу об этом, потому что это так волнительно - видеть, как люди так напрягаются по этому поводу», - смеется она.

Лемсалу разразилась хохотом по поводу заявления Марис Ярва о том, что родится девочка. «С чего ты это взяла?» - спросила она. «Мне кажется, что это так логично, что у тебя родиться девочка», - рассуждала Ярва.