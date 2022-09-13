Балерина Анастасия Волочкова записала песню под названием «Глоток любви».
ЗРЕЛИЩНО ⟩ «Грация картошки»: Волочкова провела презентацию своей новой песни
«Грация картошки»: Волочкова провела презентацию своей новой песни
Говорят, что «королева шпагата» всерьез решила стать певицей.
Балерина Анастасия Волочкова представила публике клип на свою песню «Глоток любви», побаловав публику и личным исполнением песни. На презентацию в караоке-бар собрались журналисты и близкие друзья исполнительницы.
В течение вечера Волочкова сменила несколько нарядов, много говорила, танцевала и баловала гостей своим музыкальным творчеством.
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