Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЗРЕЛИЩНО ⟩ «Грация картошки»: Волочкова провела презентацию своей новой песни

Limon.ee
«Грация картошки»: Волочкова провела презентацию своей новой песни
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Балерина Анастасия Волочкова записала песню под названием «Глоток любви».

Говорят, что «королева шпагата» всерьез решила стать певицей.

Балерина Анастасия Волочкова представила публике клип на свою песню «Глоток любви», побаловав публику и личным исполнением песни. На презентацию в караоке-бар собрались журналисты и близкие друзья исполнительницы.

В течение вечера Волочкова сменила несколько нарядов, много говорила, танцевала и баловала гостей своим музыкальным творчеством.

Ключевые слова
Наверх