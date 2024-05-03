Недавно украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) вернулась из США, Австралии и Новой Зеландии, где выступала в рамках гастрольного тура, и объявила о большом сольном концерте в Юрмале.
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«В Латвии консервативные люди»: Лобода о съемках в Риге и недавних гастролях
В 2024 году Светлана Лобода празднует 20 лет на сцене, за это время артистка выпустила более 150 песен и прошла большое количество трансформаций. В честь юбилея LOBODA создала новое шоу, в котором объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер.
31 июля в Юрмале (к/з "Дзинтари") певица представит большое сольное шоу. Билеты уже в продаже в сети Bilešu serviss. В преддверии концерта TVNET+ удалось задать артистке несколько вопросов о прошедших гастролях, съемке в Рижском цирке и публике.