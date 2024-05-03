«В Латвии консервативные люди»: Лобода о съемках в Риге и недавних гастролях

В 2024 году Светлана Лобода празднует 20 лет на сцене, за это время артистка выпустила более 150 песен и прошла большое количество трансформаций. В честь юбилея LOBODA создала новое шоу, в котором объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер.