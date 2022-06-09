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ВИДЕО ⟩ Максим Галкин в образе Лободы спел песню о Путине на концерте в Израиле

Limon.ee
Максим Галкин в образе Лободы спел песню о Путине на концерте в Израиле
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Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Sergei Karpukhin

Шоумен затронул не одну политическую тему в одном выступлении, пишет Topnews.

Юморист Максим Галкин одной из сценических масок выбрал образ певицы Светланы Лободы. Видео выступления появилось в telegram-канале.
 
Сначала Галкин шутит, что возвращение в Россию ему гарантировано по пословице, потому что монетку он там оставил в размере “пары миллионов”. Он предположил, что стоит посвятить песню “Владимиру Владимировичу”, но он сомневается, что его даже в таком случае разрешат вернуться на родину.

“Ой, всё равно обратно не пустят”, – пояснил он, напомнив, что ему часто приходится отвечать на вопрос, собирается ли он на родину.

 

По данным сайта по продаже билетов, все места на июньские шоу Галкина в Израиле полностью проданы. Ранее артист сообщал о 16 концертах в рамках гастролей.
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