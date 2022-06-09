ВИДЕО ⟩ Максим Галкин в образе Лободы спел песню о Путине на концерте в Израиле

Сначала Галкин шутит, что возвращение в Россию ему гарантировано по пословице, потому что монетку он там оставил в размере “пары миллионов”. Он предположил, что стоит посвятить песню “Владимиру Владимировичу”, но он сомневается, что его даже в таком случае разрешат вернуться на родину.