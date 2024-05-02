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Проходящая мимо собака вам не поможет: эстонский психолог дала советы, как справиться с детскими истериками

Арменуи Геройская
, репортер
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Психолог Наталья Беляева.
Психолог Наталья Беляева. Фото: Konstantin Sednev

В эту субботу, 4 мая, в конференц-зале отеля Kalev Spa пройдет встреча, которую не стоит пропускать ни одному родителю на тему «Истерики, капризы и "плохое поведение". Беседа о секретах воспитания с психологом Натальей Беляевой».

Известный детский психолог Наталья Беляева проведет лекцию на одну из самых волнующих тем современного родительства - эмоции и капризы детей. В преддверии этого мероприятия корреспондент портала Limon.ee встретилась с Натальей, чтобы обсудить основные аспекты предстоящей встречи и узнать, почему понимание детских эмоций и капризов играет ключевую роль в воспитании.

- Наталья, вы работает детским психологом или консультируете взрослых тоже?

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