Проходящая мимо собака вам не поможет: эстонский психолог дала советы, как справиться с детскими истериками

Известный детский психолог Наталья Беляева проведет лекцию на одну из самых волнующих тем современного родительства - эмоции и капризы детей. В преддверии этого мероприятия корреспондент портала Limon.ee встретилась с Натальей, чтобы обсудить основные аспекты предстоящей встречи и узнать, почему понимание детских эмоций и капризов играет ключевую роль в воспитании.