Самая сексуальная модель Эстонии открыла собственную школу для манекенщиц

Диана открыла школу в непростой с точки зрения экономики каждой семьи момент, но такой шаг, по ее мнению, оправдан. «Я понимала: если я затяну, то могу не открыться вообще. Решилась, и все мои друзья поддержали меня».

Диана Томсон ФОТО: Рауэль Меэ

«Модельный бизнес прельщает многих девочек школьного возраста. Не все станут профессиональными моделями, но полученные навыки пригодятся им в жизни, - уверена Диана. - На занятиях преподается актерское мастерство, будем обучать учеников навыкам дефиле, позирования, хореографии, предполагаются мастер-классы от других педагогов. Плата за обучение составляет 40 евро в месяц, занятия проходят три раза в неделю. Мы ждем и женщин, и мужчин, возраст и комплекция роли не играют. Родители могут приводить к нам детей с 6-летнего возраста. И даже если вам за 50, ничто не мешает научиться красивой походке и грациозным движениям в Tomson Top Model».

Как признается Диана, для самым страшным в работе модели был выход на сцену. «Я научилась буквально за несколько минут до сцены максимально концентрироваться, сидела одна, спокойно дышала и расслаблялась. И все - страх исчезал», - смеется Томсон. И один из навыков, которому Диана собирается учить будущих моделей, - не бояться сцены, зрительного зала, а уметь правильно и с достоинством нести себя. Школа будет заниматься и продвижением моделей на международный уровень.

Диана с дочерью ФОТО: Рауэль Меэ