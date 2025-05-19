Тревел-блогер назвала четыре переполненных места в Европе, куда она никогда не вернется

Тревел-блогер Сара Родригес, которая ведет блог Madrid Traveling, в разговоре с британским таблоидом Express.co.uk назвала четыре переполненных туристами популярных направления, куда она больше никогда не вернется.

1. Позитано, Италия. Сара описывает обстановку в этом живописном городке на побережье Амальфи как слишком «суетную».

«Хотя он, несомненно, красив своими красочными зданиями и морскими видами, узкие улочки были забиты другими туристами, снующими плечом к плечу. Атмосфера казалась скорее суматошной, чем идиллической, а цены были завышены для туристов. Я уехала с чувством, что мне так и не удалось увидеть настоящий Позитано», - пожаловалась блогер.

2. Амстердам, Нидерланды. Столица Нидерландов уже не первый год борется с проблемами чрезмерного туризма, и даже инициировала кампании по отпугиванию определенных типов посетителей.

«Центр города был переполнен шумными мальчишниками, катающимися на велосипедах по многолюдным улицам. Музеи были переполнены, а забронировать столик в ресторане было невозможно», - пояснила Сара.

3. Париж, Франция. «Переполненные бульвары Парижа и бесконечные очереди к таким достопримечательностям, как Эйфелева башня и Лувр, напрягали мое терпение. Я не столько наслаждалась атмосферой, сколько ждала, чтобы сделать снимки», - рассказала путешественница.