Завтра в Таллинне выступит легендарный немецкий музыкант ATB

«К сожалению, действующие ограничения совершенно не благоприятствуют организации мероприятий, но откладывать концерт очень не хотелось. Поэтому проведем мероприятие в соответствии с установленными на данный момент ограничениями!» - сказал Антти Цугарт, один из организаторов концерта.

Немецкий ди-джей и продюсер электронной танцевальной музыки ATB построил впечатляющую карьеру в музыкальном бизнесе и остается одним из популярнейших музыкантов в своем стиле на протяжении двадцати лет. Со своим первым синглом 9 PM (Till You Come) ATB сразу же достиг вершины британского чарта. После этого успех продолжился, сделав артиста одним из лучших ди-джеев мира.

За свою карьеру артист выпустил 11 альбомов. На самых знаменитых площадкам мира играли такие хиты ATB, как Don't Stop, Killer, The Summer и многие другие. Последний трек артиста - песня Starfire, вышедшая в последний день ноября.

Уже завтра вечером ATB выйдет на сцену таллиннского клуба Helitehas.

По словам организатора мероприятия, организация этого выступления стала настоящей головной болью.

«Мы его уже трижды переносили. Изначально мероприятие должно было состояться 17 апреля прошлого года. Каждая отсрочка была очень сложной, и мы долго ее обдумывали и решали, можно ли вообще провести мероприятие в заданных условиях. Так что да, мероприятие снова было под вопросом!» - сообщил порталу Elu24 Антти Цугарт, который является одним из организаторов выступления ATB в Эстонии.

«Мы были уверены, что к концу этого года количество вакцинированных людей будет достаточно большим, и мы наконец проведем мероприятие, но затем появились новые ограничения, и мы решили не заставлять поклонников ждать, потому что мы не знаем, какие ограничения могут ввести в следующем году!» - пояснил Цугарт, добавив, что ограничения постоянно меняются и что очень сложно строить планы.

График ATB довольно плотный, и поиск подходящей даты занял много времени.

«Интерес к мероприятию был для нас очень неожиданным, и видно, что люди ждут окончания ограничений», - отметил Цугарт.