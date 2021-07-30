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ФОТО ⟩ Молодой угонщик таранил припаркованные автомобили у таллиннского бизнес-центра

ФОТО: Lugeja foto

Вчера днем ​​в Нымме произошел странный инцидент, когда молодой человек на угнанном автомобиле начал въезжать в вругие машины на стоянке.

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Инцидент произошел в четверг в 15.45 около Liiva Keskus в Нымме, где расположены различные складские и производственные здания. «Сначала во дворе раздался жуткий свист, а затем сильный хлопок», – сказал Elu24 один из свидетелей происшествия.

Поспешившие во двор работники увидели, как на стоянке автомобиль врезался в проволочный забор. Очевидец рассказал, что молодой человек с небольшой сумкой через плечо вылез из темной машины и убежал. Вскоре после этого выяснилось, что еще три машины, припаркованые с другой стороне здания, были повреждены.

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