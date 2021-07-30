ФОТО ⟩ Молодой угонщик таранил припаркованные автомобили у таллиннского бизнес-центра
Вчера днем в Нымме произошел странный инцидент, когда молодой человек на угнанном автомобиле начал въезжать в вругие машины на стоянке.
Вчера днем в Нымме произошел странный инцидент, когда молодой человек на угнанном автомобиле начал въезжать в вругие машины на стоянке.
Инцидент произошел в четверг в 15.45 около Liiva Keskus в Нымме, где расположены различные складские и производственные здания. «Сначала во дворе раздался жуткий свист, а затем сильный хлопок», – сказал Elu24 один из свидетелей происшествия.