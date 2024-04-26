«Боже мой, я создала монстра». Милла Йовович рассказала о том, как ее дочь Эвер в пять лет научилась читать ради актерской карьеры

«Когда моей дочери было пять лет, она уже сказала мне, что хочет стать актрисой. Уже в детстве она была настоящей дивой. Она сказала: "Мама, я хочу пойти на прослушивание". А я ей ответила: "Ты же даже читать не умеешь. Как ты будешь запоминать текст, когда тебе дадут сценарий?". А она говорит: "Так мне для этого надо научиться читать?"» - рассказала Милла Йовович.

Это стало для Эвер мотивацией к обучению: девочка тогда еще ходила в детский сад, но уже к концу года читала на уровне второго класса. Тогда она снова поинтересовалась у мамы, может ли она пойти на прослушивание. «Я подумала: "Боже мой, я создала монстра". Но она была зациклена на этой идее, поэтому я сказала, что ей нужно пойти на курсы актерского мастерства. А она такая: "Хорошо, запиши меня"», - вспоминает Милла.

Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон. Фото: DGP/IS/MPI/Capital Pictures

Сейчас на счету Эвер Андерсон уже есть несколько ролей: она сыграла роль молодой Наташи Романофф в фильме «Черная Вдова», а также роль Венди в фильме «Питер Пэн и Венди».

В шоу 48-летняя Милла Йовович также сказала, что ей очень приятно, что дочь на нее очень похожа. По ее словам, она видит в детях лучшие черты себя и своего супруга: «И это просто дает мне жизнь. Я точно сейчас расплачусь».

Всего у Миллы Йовович три дочери от супруга, режиссера Пола Андерсона: 16-летняя Эвер, девятилетняя Дашиэл и четырехлетняя Ошин. По признанию самой Миллы Йовович, дети и спорт спасли ее от затяжной депрессии.

В последнее время в Сети часто обсуждают тему nepo babies - привилегированных детей звезд, которые решили пойти по стопам родителей и сделать карьеру в индустрии развлечений. Хотя некоторым, в том числе Деве Кассель или дочери Синди Кроуфорд Кайе Гербер, это удаётся, многих — например, Лилу Мосс или Лили-Роуз Депп, — критикуют и предлагают им заняться чем-нибудь другим.