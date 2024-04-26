«Жестокое нарушение прав человека!» Отдых в Египте по системе «все включено» оказался большим разочарованием

«Я впервые увидела такой анекдот... Я путешествую уже 16 лет!» - говорит Сирье, которая некоторое время назад отдыхала в Шарм-эль-Шейхе (Египет), в телешоу Sotid selgeks («Давайте разберемся» - прим.ред.). По словам женщины, в отеле не было ни посуды, ни столовых приборов, ни даже воды и кофе! «Я считаю, что это жестокое нарушение прав человека!»