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«Жестокое нарушение прав человека!» Отдых в Египте по системе «все включено» оказался большим разочарованием

Limon.ee
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis saatest «Sotid selgeks»

«Я впервые увидела такой анекдот... Я путешествую уже 16 лет!» - говорит Сирье, которая некоторое время назад отдыхала в Шарм-эль-Шейхе (Египет), в телешоу Sotid selgeks («Давайте разберемся» - прим.ред.). По словам женщины, в отеле не было ни посуды, ни столовых приборов, ни даже воды и кофе! «Я считаю, что это жестокое нарушение прав человека!»

Этой весной Сирье нашла отель в Египте через фирму ANEX Tour, пакет «все включено» и стандартный номер на двоих стоили 862 евро.

«Мы любим каждый раз выбирать новый отель», - говорит Сирье. Хотя по прибытии все выглядело так, как и ожидалось, не пришлось долго ждать, прежде чем ее ждал шок. Хотя сам отель был на высшем уровне, «ресторан», по словам женщины, оказался ниже среднего.

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