«Было так тесно, и если бы кто-нибудь включил музыку, то это было бы похоже на клуб», - шутит Маргарет, которая ехала из Таллинна в Вильянди в пятницу днем, и, по ее словам, поезд Elron был переполнен.
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ФОТО ⟩ «Если бы кто-нибудь включил музыку, это было бы похоже на клуб»: в пятницу электричка из Таллинна в Вильянди оказалась переполнена
«Места не хватает даже для того, чтобы стоять», - рассказывает Маргарет, которая ехала из Таллинна в Вильянди в пятницу днем и сообщила редакции Elu24, что когда поезд отъезжал от Балтийского вокзала, он был уже настолько заполнен, что места не хватало даже для того, чтобы стоять.