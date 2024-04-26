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ФОТО «Если бы кто-нибудь включил музыку, это было бы похоже на клуб»: в пятницу электричка из Таллинна в Вильянди оказалась переполнена

Limon.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Mihkel Maripuu

«Было так тесно, и если бы кто-нибудь включил музыку, то это было бы похоже на клуб», - шутит Маргарет, которая ехала из Таллинна в Вильянди в пятницу днем, и, по ее словам, поезд Elron был переполнен.

«Места не хватает даже для того, чтобы стоять», - рассказывает Маргарет, которая ехала из Таллинна в Вильянди в пятницу днем и сообщила редакции Elu24, что когда поезд отъезжал от Балтийского вокзала, он был уже настолько заполнен, что места не хватало даже для того, чтобы стоять.

«Было так тесно, и если бы кто-то включил музыку, то это было бы как в клубе», - шутит она, добавляя, что никаких скидок не предлагалось, хотя проводники видели, что многие пассажиры стоят.

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