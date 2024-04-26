ФОТО «Если бы кто-нибудь включил музыку, это было бы похоже на клуб»: в пятницу электричка из Таллинна в Вильянди оказалась переполнена

«Места не хватает даже для того, чтобы стоять», - рассказывает Маргарет, которая ехала из Таллинна в Вильянди в пятницу днем и сообщила редакции Elu24, что когда поезд отъезжал от Балтийского вокзала, он был уже настолько заполнен, что места не хватало даже для того, чтобы стоять.