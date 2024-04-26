ЭТО НЕ СТЫДНО! Радиозвезда Максим Милованов решился заговорить о сексе на всю Эстонию: «Я даже поделился личным опытом!»

Впрочем, Милованов отмечет, что темы будут затрагиваться разные. В новом подкасте не будет пошлостей, будет юмор, а порой в студии «Это не стыдно!» будут подниматься тяжелые темы, например, сексуальное насилие, абьюзеры в семье, домогательства на работе, нелицеприятное закулисье ночных клубов и многое-многое другое. Поскольку ведущие подкаста намерены говорить откровенно, некоторые гости будут оставаться анонимными. Впрочем, найдутся у ведущих и пикантные темы для наших артистов, политиков и других общественных деятелей. Подкаст будет выходить по средам два раза в месяц.

«Стыд у нас - это социальное чувство. Наши далекие-далекие предки действовали на основе своих инстинктов: есть желание совокупляться, и они начинали это делать. Другим жителям племени ничего не оставалось, как только стоять и смотреть на это. А когда ты смотришь на такие действия, у тебя возникает чувство возбуждения, и надо было с ним как-то справляться. Именно поэтому постепенно люди стали к этому действию прививать чувство стыда, это должно быть приватно. Собственно, оттуда все и пошло, у людей даже разговоры о сексе, не говоря уже о видео, вызывают слишком много чувств. Даже если вы не хотите возбуждаться - тело будет реагировать. И с этим трудно справляться, и поднимается чувство стыда в том числе».