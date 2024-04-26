На этой неделе на порталах Rus.Postimees и Limon.ee стартовал подкаст с перчинкой - «Это не стыдно!» Говорить с интересными гостями на пикантные темы будет радиоведущий и диджей Максим Милованов. Его мы и позвали в студию Limon LIVE, чтобы узнать, насколько это сложно - вещать на всю Эстонию о сексе. Поддержать и объяснить, почему говорить на интимные темы важно и нужно, пришла сексолог Ольга Зубкова.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Радиозвезда Максим Милованов решился заговорить о сексе на всю Эстонию: «Я даже поделился личным опытом!»
Гостьей первого выпуска подкаста о сексе, любви и отношениях «Это не стыдно!» стала обладательница самой аппетитной груди в Балтии, блогер и модель сайта OnlyFans Анастасия Рандлепп. В студии развенчивали мифы о сексе, а смелые вопросы гостье задавали радиозвезда Максим Милованов и его соведущая, репортер портала Limon.ee Арменуи Геройская. Самое интересное, что в эфире звучали откровения не только от сексуальной гостьи, но и от самих ведущих.
«Для меня, конечно, это был вызов, потому что говорить на тему секса человеку, которому немного за сорок - сложновато, - признается Максим Милованов. - Есть определенное количество табуированных тем, и нужно было через себя перешагнуть, чтобы раскрыться. Но все получилось, в первом выпуске я даже поделился личным опытом - не постеснялся!»
Максим Милованов объясняет, что, получив предложение запустить столь откровенный подкаст, сначала растерялся, а потом подсобрался, пришел и записал. «Это часть моей профессии - быть универсальным. Надо уметь вести утреннее шоу на радио, надо уметь вести вечернее шоу, и шоу о сексе тоже - надо уметь всё!»
В студию Limon LIVE вместе с Максимом Миловановым пришла таллиннский психолог, практикующий сексолог Ольга Зубкова. Именно она станет следующей гостьей подкаста «Это не стыдно!», который выйдет в эфир 6 мая.
Запустить на страничках самого читаемого портала пикантный подкаст сексолог считает замечательной идеей. И даже если люди не будут признаваться, что слушают подкаст «про это» с Максимом Миловановым, они все равно будут это делать. Как ни крути, а передачи про секс рейтинговые всегда.
«Все будут открещиваться от нас, но нам не стыдно, это не стыдно, и не стыдно нас послушать», - подтверждает слова сексолога Максим Милованов.
Впрочем, Милованов отмечет, что темы будут затрагиваться разные. В новом подкасте не будет пошлостей, будет юмор, а порой в студии «Это не стыдно!» будут подниматься тяжелые темы, например, сексуальное насилие, абьюзеры в семье, домогательства на работе, нелицеприятное закулисье ночных клубов и многое-многое другое. Поскольку ведущие подкаста намерены говорить откровенно, некоторые гости будут оставаться анонимными. Впрочем, найдутся у ведущих и пикантные темы для наших артистов, политиков и других общественных деятелей. Подкаст будет выходить по средам два раза в месяц.
Почему же разговоры о сексе вызывают волнение, а чаще всего даже чувство стыда? Почему люди часто даже себе стесняются признаться, что им это интересно?
На этот вопрос в студии Limon LIVE отвечает сексолог Ольга Зубкова:
«Стыд у нас - это социальное чувство. Наши далекие-далекие предки действовали на основе своих инстинктов: есть желание совокупляться, и они начинали это делать. Другим жителям племени ничего не оставалось, как только стоять и смотреть на это. А когда ты смотришь на такие действия, у тебя возникает чувство возбуждения, и надо было с ним как-то справляться. Именно поэтому постепенно люди стали к этому действию прививать чувство стыда, это должно быть приватно. Собственно, оттуда все и пошло, у людей даже разговоры о сексе, не говоря уже о видео, вызывают слишком много чувств. Даже если вы не хотите возбуждаться - тело будет реагировать. И с этим трудно справляться, и поднимается чувство стыда в том числе».
Максим Милованов признается, что пока поиск героев для нового подкаста дается непросто. Вещать на откровенные темы на всю Эстонию действительно не каждому по плечу.
«Очень сложно найти гостей для такого подкаста, поэтому хочется обратиться к людям, которым не стыдно об этом говорить, - разводит руками Максим Милованов и, пользуясь случаем, обращается к зрителям. - Если вам не стыдно об этом говорить, может быть, нас слушают какие-то известные личности - музыканты, артисты, депутаты - пишите мне, обращайтесь к нам в подкаст, и мы с вами пообщаемся!»
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE, в котором мы поднимам такие пикантные темы, которые вряд ли кого-то оставят равнодушным!