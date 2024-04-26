После паузы продолжительностью в четыре года: Эминем анонсировал новый альбом

The Death of Slim Shady станет 12 студийным альбомом рэпера. Эминем опубликовал первый тизер к сборнику песен. Как пишет Variety, название альбома связано с альтер эго рэпера - Slim Shady, которое является частью его образа еще с конца 1990-х годов. Трейлер начинается с того, что вымышленный криминальный репортер рассказывает о смерти Slim Shady.

«Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам, у антигероя, известного как Slim Shady, не было недостатка во врагах», - говорит репортер.

Репортер призывает зрителей вместе с ним выяснить, что стало причиной смерти альтер эго Эминема. Он предлагает поклонникам творчества рэпера воссоздать события, приведшие к его убийству.

«Грубые тексты и противоречивые выходки, возможно, в конце концов привели к его гибели», - говорит репортер в видео.

В тизере также появляется легендарный американский рэпер 50 Cent. Исполнитель называет Slim Shady не другом, а психопатом. Зато сам Эминем говорит, что смерть альтер эго - это был лишь вопрос времени.

К слову, Slim Shady стал альтер эго Эминема еще с презентации альбомов Slim Shady EP и The Slim Shady LP, которые он выпустил в конце 1990-х годов. Этот персонаж стал тем, от имени кого рэпер исполнял свои более агрессивные песни. В частности, Guilty Conscience, '97 Bonnie and Clyde и Kill You.