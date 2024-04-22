Что видят кошки и собаки, когда смотрят телевизор: вы будете удивлены

Специалисты разъяснили, почему иногда домашние питомцы смотрят на экран ТВ, и даже реагируют на происходящее.

Как и что видят собаки по телевизору

Собаки имеют дихроматическое зрение, а у людей зрение трех хроматическое. Что это значит? Собаки различают цвета синего и желтого диапазонов, а зеленого нет. Кроме того, цвета на экране для собак выглядят не такими яркими, а само изображение - более размытое.

А как насчет содержания? Собаки обрабатывают частоту кадров экранов иначе, чем люди. Минимально необходимое количество кадров, воспринимаемое человеком в виде движущейся картинки составляет от 16 до 25 кадров в секунду. Собаке для этого нужно видеть от 70 кадров и выше. Поэтому если собака смотрит старый, кинескопный PAL телевизор с частотой разверткой в 50 Гц, то видит что-то вроде перекидной книги. А вот современные телевизоры с частотой экрана 60-120 Гц для собак гораздо более интересны - там они видят картинку почти так же плавно, как и человек.

Относительно звуков, собаки воспринимают звуки так же как и люди. Но реагируют только на неожиданный шум, команды и т.п.

На что больше всего реагируют собаки по телевизору