«Возмущению не было предела!» Жительница Таллинна хотела сэкономить, но заплатила в три раза больше

«Оказалось, что их пробили по обычной цене. Моему возмущению не было предела!» - описывает жительница Таллинна то, что произошло 18 апреля в магазине Maxima на Смуули-теэ. Елена специально поехала туда из другого района, чтобы купить таблетки для посудомоечной машины по сниженной в три раза цене, но все оказалось не так просто. Представитель Maxima: «В случае любых акций, в том числе и для скидок в мобильном приложении, мы всегда четко обозначаем, как они действуют. Эта информация есть и в рекламном буклете, и в самом магазине».