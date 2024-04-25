«Моя купюра не устроила водителя автобуса, он сказал мне: "тогда убирайтесь отсюда". Я проявила вежливость и осталась на улице, глядя на задние фары автобуса, как идиотка», - вспоминает Кристель, которая в понедельник на остановке Leie в Вильянди ждала автобус Sebe, направлявшийся в Тарту. Однако, по словам представителя автобусной компании, ситуация была совершенно иной: «Водитель автобуса не сказал ничего грубого, и никого не выгнали».
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«ЭТО БЫЛО УНИЗИТЕЛЬНО!» ⟩ Женщину, которая хотела поехать на автобусе в Тарту на реабилитацию, оставили на улице
В понедельник утром Кристель должна была сесть на автобус на остановке Leie, чтобы отправиться в Тарту. «Обычно я не езжу на автобусе, но в этот раз машина сломалась. Это было срочно, мне нужно было попасть в Тарту. В тот день в Тарту я проходила реабилитацию», - говорит Кристель.