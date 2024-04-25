«ЭТО БЫЛО УНИЗИТЕЛЬНО!» Женщину, которая хотела поехать на автобусе в Тарту на реабилитацию, оставили на улице

В понедельник утром Кристель должна была сесть на автобус на остановке Leie, чтобы отправиться в Тарту. «Обычно я не езжу на автобусе, но в этот раз машина сломалась. Это было срочно, мне нужно было попасть в Тарту. В тот день в Тарту я проходила реабилитацию», - говорит Кристель.

По словам Кристель, что-то было не так сразу, как только автобус прибыл на остановку. «Уже на остановке водитель был сердитым и рявкнул, еду я или нет», - рассказывает Кристель. «Я вошла в автобус и спросила, как купить билет. Возможно было заплатить только карточкой или наличными. К сожалению, у меня была только купюра в 50 евро. Тогда водитель автобуса сказал мне выйти», - вспоминает она в разговоре с редакцией Elu24.