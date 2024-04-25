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ФОТО Заказов на тысячи евро: Facebook кишит жалобами жителей Эстонии на продавца товаров из России

Седа Дунгурова
, репортер
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В Facebook появилась очередная мошенница?
В Facebook появилась очередная мошенница? Фото: chainarong06/Shutterstock

«Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию!» - так начинается публикация, которая облетела весь Facebook. Пострадавших от рук группы «Товар из России с доставкой в Эстонию» долго искать не пришлось, но то, сколько их - поразит каждого. 

В группе «Книга Жалоб (Эстония)» в Facebook уже не первый раз появляется публикация, в которой женщина ищет людей, пострадавших от действий Facebook-групп «Товар из России с доставкой в Эстонию», «Товары из России с доставкой в Эстонию» и пользователя Макс Игрушкипечоры

«Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию! Это мошенница берет стопроцентную предоплату, но товар так и не высылает! Кому она должна, напишите, пожалуйста!» - пишет Татьяна (имя изменено, известно редакции), которая сама оказалась одной из пострадавших.

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