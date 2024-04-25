«Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию!» - так начинается публикация, которая облетела весь Facebook. Пострадавших от рук группы «Товар из России с доставкой в Эстонию» долго искать не пришлось, но то, сколько их - поразит каждого.
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ФОТО ⟩ Заказов на тысячи евро: Facebook кишит жалобами жителей Эстонии на продавца товаров из России
В группе «Книга Жалоб (Эстония)» в Facebook уже не первый раз появляется публикация, в которой женщина ищет людей, пострадавших от действий Facebook-групп «Товар из России с доставкой в Эстонию», «Товары из России с доставкой в Эстонию» и пользователя Макс Игрушкипечоры.