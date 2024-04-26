29 мая на сцене концертного зала Alexela – Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа «Самое большое простое число») представят полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль «Потерянное зеркальце».
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Актриса спектакля «Потерянное зеркальце» с Александром Гудковым рассказала о работе с эстонскими режиссерами
Одна из участниц спектакля, певица и актриса Муся Тотибадзе, перед приездом в Таллинн любезно согласилась ответить на несколько наших вопросов.
– Как вы все собрались вместе?
– Меня позвал в проект режиссер и мой друг Олег Глушков. Позже летом 2023 мы встретились с Кириллом Ивановым в Тбилиси выпить кофе и обсудить спектакль. Проговорили идею, сошлись по участникам и поняли, что будет бомба, а не спектакль, и надо его срочно делать!
– Где и как проходили репетиции? Ведь все участники сейчас живут в разных странах.
– Было два репетиционных блока – в Берлине и Лимассоле, в котором в итоге и играли премьеру. Репетиций было очень мало, для театра это нереальные сроки, но, как видите, у нас все очень здорово получилось!
– Муся, вы сыграли главную в спектакле «Джульетта» режиссеров Тийта Оясоо и Эне-Лийз Семпер, какие впечатления у вас остались от работы с ними?
– Это моя боль и одновременно самая взрослая и большая любовь в театре. Я люблю этот спектакль и очень скучаю по нему. Режиссеры Тийт и Эне-Лийз – одни из самых удивительных людей, с которыми я встречалась в своей жизни. Мы выпускали этот спектакль почти год из-за пандемии, и было полное ощущение, что мы стали друг другу родственниками – и любили, и ненавидели друг друга. В начале было довольно сложно понять, чего они от нас хотят – у них совсем другой подход к работе, нежели у нас – но был очень живой процесс репетиций, в ходе которого мы нашли ключи друг к другу.
– Какие у вас творческие планы? Личные или может быть совместные.
– Этот вопрос в нашей семье считается невероятно смешным. Ну кто рассказывает про свои «творческие планы»?!
– Вы бывали в Эстонии, может быть у вас есть любимые места здесь, да и вообще какие у вас остались впечатления?
– Я была один раз в Таллинне с туром, проездом. Но надеюсь вернуться в июне с концертом. Мне невероятно понравился город – очень уютный, не душный, строгий, но светски приветливый, без всяких заискиваний.
– Что для вас лично было самым интересным в работе над спектаклем?
– Радость, что мы можем быть вместе и делать что-то доброе и музыкальное. С начала войны нас всех разбросало по миру, а тут появился такой ценный повод собраться, обняться, да еще и на сцене поиграть.
– Почему люди должны увидеть ваш спектакль? Кому в первую очередь его нужно посмотреть?
– Наверное, никто не должен. Но, если люди его все же посмотрят, их охватит радость и счастье, потому что он сделан с любовью, он про мечты, выбор и многое другое!