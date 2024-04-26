ИНТЕРВЬЮ Актриса спектакля «Потерянное зеркальце» с Александром Гудковым рассказала о работе с эстонскими режиссерами

Одна из участниц спектакля, певица и актриса Муся Тотибадзе, перед приездом в Таллинн любезно согласилась ответить на несколько наших вопросов.

– Как вы все собрались вместе?

– Меня позвал в проект режиссер и мой друг Олег Глушков. Позже летом 2023 мы встретились с Кириллом Ивановым в Тбилиси выпить кофе и обсудить спектакль. Проговорили идею, сошлись по участникам и поняли, что будет бомба, а не спектакль, и надо его срочно делать!

– Где и как проходили репетиции? Ведь все участники сейчас живут в разных странах.

– Было два репетиционных блока – в Берлине и Лимассоле, в котором в итоге и играли премьеру. Репетиций было очень мало, для театра это нереальные сроки, но, как видите, у нас все очень здорово получилось!

Муся Тотибадзе в спектакле «Потерянное зеркальце». Фото: Промо

– Муся, вы сыграли главную в спектакле «Джульетта» режиссеров Тийта Оясоо и Эне-Лийз Семпер, какие впечатления у вас остались от работы с ними?