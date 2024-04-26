Глоба рассказал, чей путь в мае будет на каждом шагу осыпан удачей

По словам астролога, у представителей знака есть все шансы выиграть в лотерее и получить щедрую награду за свой труд. Раки также откроют для себя новые, неожиданные источники дохода. Им стоит слушать свою интуицию и действовать, если сердце требует перемен. Вселенная их не оставит, весь май она будет на стороне Раков.