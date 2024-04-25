В рамках увлекательного эксперимента два корреспондента портала Limon.ee отправились в популярный таллиннский магазин Prisma, чтобы проверить возможности искусственного интеллекта при составлении меню. Смотрите, что из этого вышло в видео!
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«Дорогая, что сегодня на ужин?» Смотрите, как прошел эксперимент с ИИ в одном из продуктовых магазинов Таллинна
Часто перед потребителями встает вопрос о том, что же приготовить из приобретенных продуктов. В этих условиях на помощь может прийти чат GPT, который, получив список продуктов, не только предложит варианты блюд, но и подробно расскажет о способах их приготовления.