ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открыл свои двери старейший мясной ресторан Argentina

Argentina, крупнейший и старейший мясной ресторан в Эстонии с 25-летней историей, делает бизнес-зону бывшей бумажной фабрики все более привлекательной для гурманов. «Мы создаем здесь целостное городское пространство, в которое также входят уникальные рестораны и кафе. Теперь ресторан Argentina открыл здесь свои двери, предлагая отличные вкусовые ощущения, и он, несомненно, станет одним из самых известных рестаранов Эстонии», - сказал Эйнар Нийн, директор по продажам Fahle Park.

«В двухэтажном ресторане с высокими известняковыми стенами скрывается трехметровый мангал на древесном угле с живым огнем, где еда готовится на глазах у гостей; южный ритм ресторана прекрасно сочетается с его расположением на круглогодичной теплой улице Fahle Park со стеклянной крышей и экзотической зеленью, где можно посидеть на трех разных террасах», - сказал Герли Турманн, менеджер ресторана Argentina.

Ресторан южноамериканской кухни открыт ежедневно с 12:00 до 00:00 и ждет всех ценителей мяса и морепродуктов, а также вегетарианцев. Помимо ужина вне дома, Аргентина также предлагает блюда дня и возможность пообедать в частном лаундже. Для клиентов ресторана парковка предоставляется бесплатно на 3 часа.