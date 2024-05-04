Джамала рассказала о трудностях третьей беременности и рассекретила, где находятся ее двое сыновей

Как признается знаменитость, о пополнении в семье она узнала в момент активных перелетов по миру с выступлениями в поддержку Украины. Джамала признается, что иногда ей было тяжело выходить на сцену, потому что ее преследовал токсикоз. В частности, в таком состоянии во время первого триместра она облетела десятки стран с благотворительной миссией. Впрочем, к счастью, такой график не навредил ни малышу, ни звездной маме.

«Огромное событие в Вашингтоне во время демократической конференции и у меня был ужасный токсикоз без преувеличения. Я понимаю, что мне настолько плохо, что не могу стоять, а мне сейчас петь на концерте и говорить с первыми лицами. Но Бог помогал. Беременная с Австралии везла нашим бойцам дроны в самолете», - поделилась звезда в интервью программе «Неймовірна правда про зірок».

Кроме того, артистка поделилась, какой была ее и Бекира Сулейманова (муж певицы) реакция на третью беременность:

«В голове: "Что делать? Куда с этим бежать?" Потому что я жила в самолетах и поездах, выезжала из Киева. А он просто сказал: "Мы не спали уже шесть лет. И еще шесть не поспим"», - вспоминает певица.

Также Джамала рассказала, что ее двое сыновей вернулись из Польши в Украину и иногда находятся под наблюдением бабушки.

«Дети были в Варшаве с родителями мужа. Я их видела раз в месяц. Но семья для меня важна. Сейчас в Киеве. Очень помогает бабушка, но в основном мы с мужем. И это трудно совмещать музыку, какие-то события и быть мамой вечером. Когда всех убаюкаю, утром сварю всем каши... Материнство - самый сложный труд», - отметила исполнительница.