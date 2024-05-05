СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ К православному храму в Ласнамяэ люди шли с самого утра

Православные христиане по всему миру, в том числе и в Эстонии, в это воскресенье, 5 мая, отмечают главный праздник христианской церкви – Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

Для православных верующих Пасха - день особенный, долгожданный и трепетный. Это праздник жизни и добра. В ласнамяэский храм люди сегодня приходят и в одиночку, но в основном с семьями и с друзьями.

Пасхальная служба в Ласнамэ. Фото: Konstantin Sednev

Верующие зажигают свечи и лампадки, освящают куличи, крашеные яйца, мясо и другие яства, которые затем украсят пасхальный стол. Кто-то остается на всю службу, кто-то лишь заходит ненадолго - поставить свечу, осветить содержимое своих корзинок. Небольшой, но постоянный поток прихожан с самого утра циркулирует возле храма.

«Христос Воскресе!» - приветствует собравшихся священнослужитель. «Воистину Воскресе!» - звучит многоголосый ответ прихожан.

Под колокольный звон батюшка окропляет святой водой пришедших, попадает и в объектив камеры нашего оператора.

Окропление святой водой прихожан в ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Фото: Konstantin Sednev

Вдруг в толпе раздается пронзительный детский плач. А это малышу на руках у матери в личико прилетела щедрая порция святой воды. Он краснеет и обиженно кричит.

«Счастье-то какое! Благодать!» - пытаются успокоить кроху рядом стоящие пожилые женщины в ярких платках. «Он еще маленький совсем, не понимает», - робко отвечает им мать, и, прижимая к груди плачущего малыша, пробирается с ним сквозь толпу подальше от священнослужителей.

Ребенок быстро успокаивается и с интересом оглядывается по сторонам. «Больше туда не пойдем, издалека на всю эту красоту посмотрим», - приговаривает ему мать.

Пасхальна служба в Ласнамэ. Фото: Konstantin Sednev

Православная Пасха отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты, праздник ежегодно приходится на период между 4 апреля и 7 мая. В этом году праздник выпал на 5 мая. Священнослужители отмечают: важно помнить, что Пасха - не увеселительный, а церковный праздник. В пасхальные дни следует особое внимание уделять милосердию и добру.

Смотрите в нашей галерее, как сегодня утром прошла праздничная служба в ласнамяэском храме.

Со светлой и счастливой Пасхой! Света и мира вашему дому!