В субботу, 4 мая, управа района Ласнамяэ организовала в парке Паэ весеннюю ярмарку. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько людей собрала в Ласнамяэ весенняя ярмарка
На ярмарке можно приобрести фермерские продукты, мед, выпечку и другие свежие изделия. Здесь также представлен широкий ассортимент мясных и рыбных продуктов. А те, кто с наступлением теплой погоды еще не успел обновить свой гардероб, на ярмарке могут присмотреть себе одежду, обувь и аксессуары.
Кроме того, на можно полакомиться турецкими сладостями, освежающим мороженым, различной выпечкой и сочным шашлыком. А для детей на ярмарке работают аттракционы.
Смотрите галерею!