ГАЛЕРЕЯ Смотрите, сколько людей собрала в Ласнамяэ весенняя ярмарка

На ярмарке можно приобрести фермерские продукты, мед, выпечку и другие свежие изделия. Здесь также представлен широкий ассортимент мясных и рыбных продуктов. А те, кто с наступлением теплой погоды еще не успел обновить свой гардероб, на ярмарке могут присмотреть себе одежду, обувь и аксессуары.