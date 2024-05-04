В конце апреля в Таллинне появился первый в странах Балтии магазин самообслуживания Rimi без сотрудников. «Это пилотный проект, который на 99 процентов автономный», - говорит руководитель отдела форматов Rimi Eesti Елена Литвинович. Портал Limon.ee отправился в район Ноблесснер и узнал, как работает инновационный магазин. Смотрите видео!
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СМОТРИТЕ ⟩ Корреспондент портала Limon.ee выяснил, как работает один из первых в Таллинне магазинов самообслуживания
Магазин расположен на парковке возле яхтенного порта Ноблесснер, и если не знать, как он выглядит, можно сперва подумать, что это одна из строительных будок. Снаружи продуктовый магазин кажется очень маленьким, но когда ты попадаешь внутрь, удивляешься, как все эти товары поместились внутри такого небольшого помещения.