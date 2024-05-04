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СМОТРИТЕ Корреспондент портала Limon.ee выяснил, как работает один из первых в Таллинне магазинов самообслуживания

Седа Дунгурова Константин Седнев
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В конце апреля в Таллинне появился первый в странах Балтии магазин самообслуживания Rimi без сотрудников. «Это пилотный проект, который на 99 процентов автономный», - говорит руководитель отдела форматов Rimi Eesti Елена Литвинович. Портал Limon.ee отправился в район Ноблесснер и узнал, как работает инновационный магазин. Смотрите видео!

Магазин расположен на парковке возле яхтенного порта Ноблесснер, и если не знать, как он выглядит, можно сперва подумать, что это одна из строительных будок. Снаружи продуктовый магазин кажется очень маленьким, но когда ты попадаешь внутрь, удивляешься, как все эти товары поместились внутри такого небольшого помещения. 

Здесь представлены товары на любой вкус и цвет, начиная с батончиков, заканчивая свежими фруктами и ягодами. Тут и одноразовая посуда, средства гигиены и даже разные зарядные устройства. Чего не продают в инновационном магазине, так это алкоголь и табачные изделия.

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