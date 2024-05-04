СМОТРИТЕ Корреспондент портала Limon.ee выяснил, как работает один из первых в Таллинне магазинов самообслуживания

Магазин расположен на парковке возле яхтенного порта Ноблесснер, и если не знать, как он выглядит, можно сперва подумать, что это одна из строительных будок. Снаружи продуктовый магазин кажется очень маленьким, но когда ты попадаешь внутрь, удивляешься, как все эти товары поместились внутри такого небольшого помещения.