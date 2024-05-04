Названо обстоятельство, которое может повлиять на отношения Карла III и принца Гарри на фоне его визита в Лондон

Ожидается, что 75-летний Карл III, недавно вернувшийся к своим публичным обязанностям после лечения от рака, 8 мая посетит первую в этом году вечеринку в саду Букингемского дворца. И это мероприятие, и служба в соборе Святого Павла, на которой будет присутствовать Гарри, завершатся около шести вечера.

«Обычно Гарри находится в 5000 милях от дома, в Калифорнии. По счастливому стечению обстоятельств в среду они будут всего в двух милях друг от друга», - отметил источник издания. По его словам, младший сын британского короля вряд ли встретится еще и со старшим братом Уильямом, с которым давно не общается.

Напомним, Принц Гарри посетил Великобританию в феврале этого года после новостей о диагностированном раке у короля Карла III. Отец и сын имели 45-минутную встречу в Кларенс-хаусе, прежде чем монарх отправился в Сандрингем.