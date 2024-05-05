Впрочем, один из пользователей решил узнать, почему Михаил назвал этикетку глупым маркетингом. «А почему именно маркетинг, а не политическое высказывание?»

«А в чем оно состоит? Или русский язык = кремлевский язык?» - обратился к этому пользователю Михаил. В социальных сетях Михаила есть и другие признаки того, что он не поддерживает Путина. 17 марта он опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как ходил на выборы в Таллинне. «Сегодня вечером я пошел в посольство в Таллинне, отстоял 40 минут на ледяном ветре и отдал голос за Даванкова как самого антивоенного из согласованных Кремлем кандидатов. [...] Другими словами, я участвую в выборах даже тогда, когда вижу, что выбора нет».

Через день после публикации о кофе Paulig свой комментарий под постом оставил бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес. «Это не ваша страна и не ваша компания. В России вы можете читать на русском сколько угодно. Это не так далеко».

«Жаловаться на страну, в которой вы - гость, невежливо. Мы не любим невоспитанных людей», - подчеркнул Тоомас Хендрик Ильвес.