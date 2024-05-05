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Пост россиянина вызвал бурную дискуссию в Сети: «Остался бы в России, был бы мобиком в Украине и, вероятнее всего, мертвым» (2)

Публикация проживающего в Эстонии Михаила привлекла внимание Тоомаса Хендрика Ильвеса. Фото: Shutterstock
Геттер Трумси
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«Я обнаружил, что русский язык, который распространен в странах Балтии, заменили на украинский», - пожаловался россиянин, живущий в Эстонии. Он заметил, что на упаковке кофе родной язык заменили на украинский. Пост мужчины в X (бывший Twitter) привлек огромное внимание, что даже бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал на него.

Перевод: Седа Дунгурова

На прошлой неделе Михаил, предприниматель, родившийся в России, опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил свое возмущение по поводу смены этикетки одного из брендов кофе.

«Купил попробовать новый кофе Paulig. И обнаружил, что в описании русский язык, который распространен в странах Балтии, заменили на украинский. Теперь на упаковке эстонский, латышский, литовский и украинский. Вместо солидарности с Украиной я вижу здесь только тупой маркетинг», - заявил Михаил.

«Я нашел дома еще одну пачку. Упаковано в середине 2023 года, русский язык все еще присутствует. Но возможно, что эту партию не планировали везти в Украину», - добавил он к своему первоначальному посту.

Публикация предпринимателя, который переехал в Эстонию в 2022 году и хочет, согласно своему сайту, начать здесь политическую карьеру, вызвала бурную дискуссию.

«Русские ищут повсюду какой-то подвох, весь мир их оскорбляет, а они обижаются даже тогда, когда нет повода. Очень сложные люди», - прокомментировал кто-то пост Михаила.

«Непонятно, где вы купили эту добычу. Как сюда относится количество русских в Эстонии? Производитель указывает на упаковке языки стран, в которые он экспортирует продукцию. Раньше в списке была Россия - не потому, что русские живут в странах Балтии, а из-за Российской Федерации. Значит теперь, по крайней мере, эту партию туда не поставляют», - коротко пояснил латыш.

«Здесь, в Эстонии, все равно был бы только эстонский язык», - заметил кто-то другой, указывая на то, что русский язык был на продуктах не из-за русских, проживающих в Эстонии, а из-за России. Другими словами, упаковка кофе Paulig указывает на то, что экспорт в Россию прекращен и добавлять русский язык на упаковку больше не обязательно.

Дискуссия разгорелась еще сильнее, когда под постом появился еще один комментарий.

«Меня тут убили капли от клещей (для собак), к которым была приложена инструкция на литовском, латышском, эстонском и венгерском языках. Я реально не понимаю, почему нельзя добавить инструкцию на английском», - написал пользователь.

Михаил согласился с ним, отметив, что в Эстонии живет много иностранцев, которые не владеют ни эстонским, ни русским, а только английским языком. «Да, с лекарствами тяжело. Хотя они требуют безопасного обращения. В инструкциях нет английской версии при том, что в Эстонии полно иностранцев. Индусу венгерский или эстонский не поможет (и переводчики объективно не справляются)».

Сам Михаил был озадачен тем, что на продукте, продаваемом в 2023 году, все еще был русский язык. Некоторые пользователи предположили, что, возможно, упаковки были готовы еще до войны, и производитель использовал их, пока не напечатал новую упаковку.

Впрочем, один из пользователей решил узнать, почему Михаил назвал этикетку глупым маркетингом. «А почему именно маркетинг, а не политическое высказывание?»

«А в чем оно состоит? Или русский язык = кремлевский язык?» - обратился к этому пользователю Михаил. В социальных сетях Михаила есть и другие признаки того, что он не поддерживает Путина. 17 марта он опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как ходил на выборы в Таллинне. «Сегодня вечером я пошел в посольство в Таллинне, отстоял 40 минут на ледяном ветре и отдал голос за Даванкова как самого антивоенного из согласованных Кремлем кандидатов. [...] Другими словами, я участвую в выборах даже тогда, когда вижу, что выбора нет».

Через день после публикации о кофе Paulig свой комментарий под постом оставил бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес. «Это не ваша страна и не ваша компания. В России вы можете читать на русском сколько угодно. Это не так далеко».

«Жаловаться на страну, в которой вы - гость, невежливо. Мы не любим невоспитанных людей», - подчеркнул Тоомас Хендрик Ильвес.

Чуть позже он уточнил: «Ты живешь в Эстонии два года и уже жалуешься. Если бы ты остался в России, то был бы мобиком в Украине и, вероятнее всего, мертвым. Вместо этого ты просто жалующийся ватник с большим шовинистическим чувством превосходства в свободной стране. Эстония - это не учреждение социального обеспечения для ноющих русских».

В этом посте Ильвес использовал два украинских слова. В одном из постов в X уточняется, что мобик - это слово, полученное при объдинении слов «мобилизованный» и «ватник». «Ватник - это бедный необразованный человек, которого одурманила российская пропаганда. Мобиков не стоит жалеть. Если они находятся на территории Украины, их нужно только захватывать или убивать», - добавляется в публикации.

«Дорогой Тоомас, пожалуйста, вспомните дело Йоханны-Марии Лехтме. Уже ясно, что она и ее украинский любовник украли миллионы. Уголовное расследование длится уже год, но до сих пор не предъявлено ни одного обвинения. Ваше влияние в СМИ могло бы поднять эту проблему», - ответил Михаил, а затем продолжил на русском языке рассказывать о деле Лехтме.

«А при чем тут это?» - спросил кто-то, но Михаил так и не ответил.

Хотя пост Михаила изначально распространился среди русскоязычных, он привлек внимание и эстонцев. Одна эстонка кратко подытожила: «Наверное, стоит начать пить это кофе Paulig».

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