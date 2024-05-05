«Я обнаружил, что русский язык, который распространен в странах Балтии, заменили на украинский», - пожаловался россиянин, живущий в Эстонии. Он заметил, что на упаковке кофе родной язык заменили на украинский. Пост мужчины в X (бывший Twitter) привлек огромное внимание, что даже бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал на него.
Перевод: Седа Дунгурова
На прошлой неделе Михаил, предприниматель, родившийся в России, опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил свое возмущение по поводу смены этикетки одного из брендов кофе.
«Купил попробовать новый кофе Paulig. И обнаружил, что в описании русский язык, который распространен в странах Балтии, заменили на украинский. Теперь на упаковке эстонский, латышский, литовский и украинский. Вместо солидарности с Украиной я вижу здесь только тупой маркетинг», - заявил Михаил.
«Я нашел дома еще одну пачку. Упаковано в середине 2023 года, русский язык все еще присутствует. Но возможно, что эту партию не планировали везти в Украину», - добавил он к своему первоначальному посту.
Публикация предпринимателя, который переехал в Эстонию в 2022 году и хочет, согласно своему сайту, начать здесь политическую карьеру, вызвала бурную дискуссию.
«Русские ищут повсюду какой-то подвох, весь мир их оскорбляет, а они обижаются даже тогда, когда нет повода. Очень сложные люди», - прокомментировал кто-то пост Михаила.
Купил попробовать новый кофе Paulig. И обнаружил, что в описании русский язык, который распространен в странах Балтии, заменили на украинский. И теперь на упаковке эстонский, латышский, литовский и украинский. Вместо солидарности с Украиной я вижу здесь только тупой маркетинг. pic.twitter.com/552HPXrDYL— Mikhail Gruznov (@gruznov) May 2, 2024
«Непонятно, где вы купили эту добычу. Как сюда относится количество русских в Эстонии? Производитель указывает на упаковке языки стран, в которые он экспортирует продукцию. Раньше в списке была Россия - не потому, что русские живут в странах Балтии, а из-за Российской Федерации. Значит теперь, по крайней мере, эту партию туда не поставляют», - коротко пояснил латыш.