ФОТО И ВИДЕО Крестный ход в центре Таллинна: в Александро-Невском соборе прошла пасхальная служба

В ночь с субботы на воскресенье в крупнейшем таллиннском православном Александро-Невском соборе прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. В полночь, по традиции, под звон колоколов и торжественное пение здесь начался крестный ход вокруг храма. Смотрите галерею и видео!