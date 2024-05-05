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ФОТО И ВИДЕО Крестный ход в центре Таллинна: в Александро-Невском соборе прошла пасхальная служба

Limon.ee
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В ночь с субботы на воскресенье в крупнейшем таллиннском православном Александро-Невском соборе прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. В полночь, по традиции, под звон колоколов и торжественное пение здесь начался крестный ход вокруг храма. Смотрите галерею и видео!

5 мая 2024 года православные во всем мире отмечают Пасху по юлианскому календарю. В ночь с субботы на воскресенье в православных храмах по всей Эстонии прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи.

В Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе на праздничной службе собралось много людей. Пасхальное богослужение и крестный ход возглавил епископ Сергий. 

Днем православные жители Эстонии также несли куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

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