В ночь с субботы на воскресенье в крупнейшем таллиннском православном Александро-Невском соборе прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. В полночь, по традиции, под звон колоколов и торжественное пение здесь начался крестный ход вокруг храма. Смотрите галерею и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Крестный ход в центре Таллинна: в Александро-Невском соборе прошла пасхальная служба
5 мая 2024 года православные во всем мире отмечают Пасху по юлианскому календарю. В ночь с субботы на воскресенье в православных храмах по всей Эстонии прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи.
В Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе на праздничной службе собралось много людей. Пасхальное богослужение и крестный ход возглавил епископ Сергий.
Днем православные жители Эстонии также несли куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.