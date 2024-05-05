ВИДЕО «Не обижать никого, в мире жить!» Православные жители Таллинна отмечают Пасху с надеждой и добром

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» сегодня утром, 5 мая, был полон народу. Необыкновенная атмосфера воцарилась здесь еще с ночной службы, прошедшей накануне. Продолжились пасхальные богослужения и утром.

Среди прихожан - жительница Ласнамяэ Инна. Она рассказывает, что Пасху в семье отмечают из поколения в поколение. Традиции бережно хранят и передают детям и внукам.

«Всегда в этот день вся семья собирается, нас много, - рассказывает Инна. - Я сама пеку куличи, мы с детками красим яйца, в битки играем обязательно. Побеждает, как правило, тот, кому крепче яйцо попадется».

Инна, улыбаясь, признается, что в этом году покрасили десяток яиц, в храм пришли в том числе чтобы их освятить.

На ступенях храма с умиротворением на лице смотрит на звонницу эффектная брюнетка в бирюзовом платке. Ксения приехала в Эстонию из Украины. Раньше отмечали Пасху с родными пышно - красили яйца, пекли куличи. Сейчас, увы, родные далеко. Праздник в семье поскромнее. Зато вместе с мужем и дочерью в это воскресенье Ксения отмечает не только Пасху, но и новоселье в Таллинне. Утром всей семьей пришли на пасхальную службу в ласнамяэский храм.