В залитом солнечном светом ласнамяэском храме в пасхальное утро весело звенят колокола. Люди идут в храм целыми семьями, чтобы причаститься, зажечь свечу, освятить яйца и куличи. Лица и у них светлые, все друг другу приветливо улыбаются. Праздничным настроением и многолетними семейными традициями с нами поделились прихожане.
ВИДЕО ⟩ «Не обижать никого, в мире жить!» Православные жители Таллинна отмечают Пасху с надеждой и добром
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» сегодня утром, 5 мая, был полон народу. Необыкновенная атмосфера воцарилась здесь еще с ночной службы, прошедшей накануне. Продолжились пасхальные богослужения и утром.
Среди прихожан - жительница Ласнамяэ Инна. Она рассказывает, что Пасху в семье отмечают из поколения в поколение. Традиции бережно хранят и передают детям и внукам.
«Всегда в этот день вся семья собирается, нас много, - рассказывает Инна. - Я сама пеку куличи, мы с детками красим яйца, в битки играем обязательно. Побеждает, как правило, тот, кому крепче яйцо попадется».
Инна, улыбаясь, признается, что в этом году покрасили десяток яиц, в храм пришли в том числе чтобы их освятить.
На ступенях храма с умиротворением на лице смотрит на звонницу эффектная брюнетка в бирюзовом платке. Ксения приехала в Эстонию из Украины. Раньше отмечали Пасху с родными пышно - красили яйца, пекли куличи. Сейчас, увы, родные далеко. Праздник в семье поскромнее. Зато вместе с мужем и дочерью в это воскресенье Ксения отмечает не только Пасху, но и новоселье в Таллинне. Утром всей семьей пришли на пасхальную службу в ласнамяэский храм.
«На душе ощущение спокойствия, радости, всего самого светлого, - описывает свои эмоции Ксения. – Хотелось бы пожелать, чтобы все были добрее! Чтобы излучали радость, и взамен получали ее вдвойне. Чтобы делали добро, ходили в церковь не только по праздникам, а всегда приходили, не забывали. И чтобы близких своих тоже не только в Пасху навещали, а всегда».
Пенсионерка из Ласнамяэ Людмила увидела с утра в окно яркое солнце и оделась слишком легко. В ее почтенном возрасте опасно переохлаждаться, поэтому на вопросы нашего корреспондента отвечает на ходу, спешит спрятаться от промозглого ветра в храм.
«Я ожидала погоду получше, потеплее. Вчера здесь так же была одета, а не мерзла, - говорит Людмила, на лице у нее светлая грусть. - Пришла в храм, чтобы меня можно было простить. Потому что время подошло, по-моему… А в жизни мы много ошибок совершали…»
Так же, как и у большинства верующих, на столе у Людмилы сегодня будет кулич и яйца. Правда, кулич небольшой, да и покрасила Людмила в этом году всего три яйца - пожимает плечами, уточняя, что одной больше-то и не надо.
Прихожанин Василий спешит из храма домой к семье. В руках у него большая корзина с разными яствами. Говорит, что в Пасху на столе обязательно должно быть красное вино - символично кровь Христа. «И обязательно хлеб! Потому что это «плоть». Яйца еще на Пасху обязательны, - показывает содержимое своей корзины нашему оператору Василий. - А все остальное… так, в дополнение. Колбаска - это вкусно, но это уже потом».
По приезде домой все содержимое корзины отправится на праздничный стол. «Первым делом всей семьей по кусочку пасхи возьмем, по чуть-чуть вина», - говорит Василий.
Жительница Таллинна Алена уверена, что ясное небо и яркое солнце на Пасху - очень хороший знак. Она хочет верить, что такое же солнышко будет у каждого пришедшего сегодня в храм светить в душе еще долго.
«Хочется надеяться, что все негативное все-таки закончится, и будет всегда все только положительное. Если люди сами будут о хорошем думать и делать, будет больше позитива, а негатив весь уйдет от нас, наших близких и всех окружающих», - говорит она.
Алена рассказала, что в этом году покрасила два десятка яиц - каждое освятила в храме. «Я освящала и яйца, и пасху, и вербу. Все с детьми делали вместе - и освещали, и красили, и собирали», - говорит Алена. В ее пасхальной корзинке - цвета от нежно-бирюзового до насыщенного фиолетового.
В праздник Пасхи Алена с семьей собирается в гости к бабушкам и дедушкам. Пасха - праздник семейный.
О том, что Пасха - семейный праздник, говорит и таллиннка Елена. Она признается, что уже посетила ночной крестный ход, а теперь приехала с семьей на утреннюю службу. Из тех, с кем нам удалось пообщаться в пасхальное утро, Елена оказалось рекордсменом - к празднику она покрасила 50 яиц.
«Кому будете их дарить?» - интересуется журналист. «Ой, друзьям, родственникам, знакомым. Сами всю неделю пасхальную есть будем, и на службы в храм приезжать, если возможность будет», - отвечает Елена. Для всех, кто отмечает светлый праздник Пасхи, у нее родилось доброе и мудрое пожелание.
«Всего хорошего хочу всем пожелать, - с трепетом в сердце говорит Елена. - Главное - счастья, мира, чтобы здоровье было у всех. Сил и помощи Божьей. В церковь ходить почаще, Христа славить, Бога любить и людей любить, не обижать никого, в мире жить!»
Ну как к такому светлому пожеланию не присоединиться? Христос Воскресе!
Как в пасхальное утро, 5 мая, в ласнамяэском храме проходила праздничная служба, смотрите ЗДЕСЬ!