Ведущий Андрей Бедняков резко высказался об Ивлеевой, которая ездила на Донбасс в свой день рожденья

Бедняков, который лично знает Ивлееву со времен известного тревел-шоу, не мог сдержать эмоций. Он написал свой комментарий на ее поступок у себя в Instagram.

«Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было», - заявил Андрей.

Ответила ли на эти слова ведущему сама Ивлеева - неизвестно.

Что известно о недавних высказываниях Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева, которая после скандальной «голой вечеринки» долгое время молчала, рассказала о праздновании своего дня рождения. Она заявила, что на свое 33-летие она решила поехать на оккупированный Донбасс и Мариуполь. По ее словам, она хотела «познакомиться с регионами и людьми, которые проживают в них».

Ивлеева заявила, что города подверглись сильным разрушениям, но это все восстановится благодаря РФ. А она почувствовала «замирание сердца» от всего, что увидела вокруг и «просто слушала войну».