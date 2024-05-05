Украинский ведущий Андрей Бедняков резко высказался о российской телеведущей Насте Ивлеевой, которая недавно рассказывала о поездке на Донбасс на свой день рождения. Кстати, она также посетила город Мариуполь, который является родиной Андрея, пишет УНИАН.
Ведущий Андрей Бедняков резко высказался об Ивлеевой, которая ездила на Донбасс в свой день рожденья
Бедняков, который лично знает Ивлееву со времен известного тревел-шоу, не мог сдержать эмоций. Он написал свой комментарий на ее поступок у себя в Instagram.
«Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было», - заявил Андрей.
Ответила ли на эти слова ведущему сама Ивлеева - неизвестно.
Что известно о недавних высказываниях Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева, которая после скандальной «голой вечеринки» долгое время молчала, рассказала о праздновании своего дня рождения. Она заявила, что на свое 33-летие она решила поехать на оккупированный Донбасс и Мариуполь. По ее словам, она хотела «познакомиться с регионами и людьми, которые проживают в них».
Ивлеева заявила, что города подверглись сильным разрушениям, но это все восстановится благодаря РФ. А она почувствовала «замирание сердца» от всего, что увидела вокруг и «просто слушала войну».