Природа не ждет, по крайней мере, не Сильвию Ильвес, которая после своего выступления бросилась загород, где в лесу недалеко от дома нарвала черемшу. «Близость природы пробуждает некий дух Бабы Моры», - объяснила Ильвес, у которой так и осталась в своем наряде с выступления.
ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес после своего выступления сразу же поспешила в лес
Перевод: Седа Дунгурова
В субботу, 4 мая, в Лахепере (Кейла) выступила виолончелистка Сильвия Ильвес. На сцену она вышла в обтягивающем серебристом костюме с золотым поясом, из под которого развивалась черная убка. Образ Ильвес дополнял красный цветок, украшавший прическу виолончелистки.
«Сеньорита прибыла», - отметила Сильвия, намекая на свой образ.
Через несколько часов после выступления Сильвия поделилась новым постом, в котором она в том же наряде, но уже в лесу.
«После концерта сразу загород собирать черемшу. У меня даже не было времени переодеться», - призналась Сильвия.
«Давайте как можно дольше пользоваться здоровьем, которое дает нам природа. Я не удивлюсь, если наступит время, когда под охраной природы окажутся также еловые побеги, первоцветы, капуста, морковь и все другие полезные дары природы, поддерживающие здоровье человека».
Сильвия, которая живет в центре Таллинна, добавила: «Близость природы пробуждает некий дух Бабы Моры».