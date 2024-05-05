ЧТО ПРОИЗОШЛО? Виолончелистка Сильвия Ильвес после своего выступления сразу же поспешила в лес

Перевод: Седа Дунгурова

В субботу, 4 мая, в Лахепере (Кейла) выступила виолончелистка Сильвия Ильвес. На сцену она вышла в обтягивающем серебристом костюме с золотым поясом, из под которого развивалась черная убка. Образ Ильвес дополнял красный цветок, украшавший прическу виолончелистки.

«Сеньорита прибыла», - отметила Сильвия, намекая на свой образ.

Через несколько часов после выступления Сильвия поделилась новым постом, в котором она в том же наряде, но уже в лесу.

«После концерта сразу загород собирать черемшу. У меня даже не было времени переодеться», - призналась Сильвия.

«Давайте как можно дольше пользоваться здоровьем, которое дает нам природа. Я не удивлюсь, если наступит время, когда под охраной природы окажутся также еловые побеги, первоцветы, капуста, морковь и все другие полезные дары природы, поддерживающие здоровье человека».

Сильвия, которая живет в центре Таллинна, добавила: «Близость природы пробуждает некий дух Бабы Моры».