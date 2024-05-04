Сотрудник принца Уильяма и Кейт Миддлтон беспокоится за супругов на фоне борьбы принцессы с раком: «Они переживают ад»

«Я горжусь, что одеваю младших членов королевской семьи, меня действительно волнует, как они выглядят. Именно они сделали популярным тренд одевать детей в традиционном и классическом стиле», - призналась дизайнер.

Но в последнее время у детей Уильяма и Кейт не было шанса блеснуть дизайном от Амайи: принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи, как и их родители, по большей части оставались вне поля зрения общественности с тех пор, как в январе их маме сделали операцию на брюшной полости.

По словам дизайнера, Кейт и Уильям переживают по-настоящему трудный период. «Сейчас у меня разбито сердце, я думаю, что они переживают ад. Я надеюсь, что они вернутся. Это очень личное», - сказала она.