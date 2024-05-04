Одна из дизайнеров, с кем часто работают Кейт Миддлтон и принц Уильям, выразила беспокойство за супругов на фоне лечения принцессы Уэльской от рака. Амайя Арриета рассказала, каково одевать троих детей самой известной пары Британии и как обстоят дела у Кейт и Уильяма. Об этом пишет издание The Telegraph.
Сотрудник принца Уильяма и Кейт Миддлтон беспокоится за супругов на фоне борьбы принцессы с раком: «Они переживают ад»
«Я горжусь, что одеваю младших членов королевской семьи, меня действительно волнует, как они выглядят. Именно они сделали популярным тренд одевать детей в традиционном и классическом стиле», - призналась дизайнер.
Но в последнее время у детей Уильяма и Кейт не было шанса блеснуть дизайном от Амайи: принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи, как и их родители, по большей части оставались вне поля зрения общественности с тех пор, как в январе их маме сделали операцию на брюшной полости.
По словам дизайнера, Кейт и Уильям переживают по-настоящему трудный период. «Сейчас у меня разбито сердце, я думаю, что они переживают ад. Я надеюсь, что они вернутся. Это очень личное», - сказала она.