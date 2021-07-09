Видео: постаревшая Пугачева не может самостоятельно выбраться из машины

В фанатском аккаунте младшей дочери Пугачевой, Лизы Галкиной, появилось видео, на котором Алла Борисовна прибывает, вероятно, на какое-то мероприятие на шикарной машине.
«Шикарная мамуля», - подписан ролик. Выглядит Примадонна действительно шикарно - на ней надеты белый плащ, белые короткие шорты, кеды в тон и цветная блузка. Вот только выбраться из авто самостоятельно артистка уже не может.
Поклонники к этой слабости певицы относятся снисходительно - мало кто способен так хорошо выглядеть и продолжать тщательно следить за собой и в 72 года, к тому же, жизнь под прицелом камер наверняка очень выматывает.
Алла Пугачева давно уже покинула сцену и не дает концертов, но на публике и в социальных сетях появляется регулярно и даже ведет собственный аккаунт в Инстаграме. Тем не менее, виртуальное общение и зависимость от гаджетов легенда советской и российской эстрады считает огромной проблемой современного общества.