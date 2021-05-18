ГОРЬКО! ⟩ Стало известно о свадьбе Садальского и Максаковой

Известная актриса Людмила Максакова была замужем дважды. Вначале она состояла в браке с не менее известным художником Феликсом-Львом Збарским, от которого родила сына Максима. Вторым мужем актрисы стал ученый, предприниматель Петер Андреас Игенбергс. В этом браке у Людмилы Максаковой появилась дочь Мария.

Несколько месяцев назад Людмила Максакова овдовела. Впрочем, уже давно ходят слухи, что супруги разошлись, что у каждого своя жизнь, причем якобы даже в разных странах. Однако точно неизвестно, что происходит в личной жизни 80-летней актрисы.

Ясность внезапно внес ее давний друг, актер Станислав Садальский. Он сообщил, что Людмила Максакова сделала ему предложение. На предстоящую свадьбу артист даже пригласил ее дочь Марию Максакову.

«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», - поинтересовался у Марии Максаковой Станислав Садальский.

Эта новость стала полной неожиданностью для оперной дивы. Певица буквально впала в шок от вопроса популярного актера. Справившись с удивлением, Мария Максакова парировала:

«У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях».

Станислав Садальский не оставил без ответа тонкую шпильку Марии Максаковой. Он отметил, что «папе казалось». Тогда дочь Людмилы Максаковой призналась, что пока не может точно ответить, и сказала, что присмотрится внимательнее к отношениям матери и Станислава Садальского, передает «Собеседник».



