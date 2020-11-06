Гороскоп на 6 ноября: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот

Овен

Будьте внимательны к своему телу. Хорошее самочувствие тесно связано со здоровьем эмоциональным и душевным. Сегодня займитесь спортом, попробуйте йогу или массаж. А если захочется, устройте СПА-вечеринку только для себя. Иногда нужно и побаловать себя, правда?

Телец

Не бойтесь прыжка в неизведанное. Будьте спонтанны и отбросьте негативные мысли. Освободиться от сковывающих вас факторов очень полезно в любой день, но сегодня это принесет вам особое удовлетворение. В вас есть сила принимать волевые решения, не сдерживайте ее.

Близнецы

Сегодня вас ожидают неожиданные встречи и открытия. Кажется, Вселенная хочет испытать вас на прочность или высвободить силу, которую вы сдерживаете. В любом случае не пугайтесь — все во благо. Для вас откроются новые пути и интересные возможности, если вы поверите в свой потенциал!

Рак

Хобби — определенно, нечто большее, чем способ убить время. Обратите внимание на то, что заставляет вашу душу петь и не упускайте возможности предаться приятным хлопотам. Когда вы реализуете свои творческие таланты, вы открываетесь миру и привлекаете благо в свою судьбу. Если вам долго приходилось выбирать между любовью и карьерой, знайте, скоро вы найдете ответ.

Лев

Из-за постоянной потребности в признании, Львы часто вынуждены скрывать свою истинную сущность. Помните, это разрушительно и очень опасно. Пора сбросит плащ-невидимку и показать себя во всей красе без лжи. Вы прекрасны, стоит только открыться — и все это увидят.

Дева

День сомнений и недовольств. Вам не понравится, как вы выглядите, будет казаться, что партнер охладел к вам. Все это обман зрения. На самом деле вы сами рисуете свой образ для себя и окружающих. Будьте честны и добры к себе и близким. И не стесняйтесь заявлять открыто о своих потребностях. Возможно, из-за вашего молчания любимый человек не знает, ем же вас порадовать.

Весы

Философ Алан Уоттс однажды сказал: «Человек страдает только потому, что он серьезно относится к тому, что боги создают для развлечения». Помните, вы не можете угодить всем, а успех — понятие очень относительное. Если хотите быть свободным художником — будьте им, бегите из офиса и делайте любимое дело. Но не забывайте и о быте — прежде чем отправиться в кругосветку, проверьте свой кошелек.

Скорпион

Если вам кажется, что вы не вписываетесь в мир, который унаследовали, может, это потому, что вы были рождены, чтобы помочь создать новый? Подумайте об этом. Вы обладаете талантом побуждать к действию, так используйте его во благо других. В ответ за щедрость вы получите благо и для себя. Станьте учителем и вдохновителем.

Стрелец

Возможно, вы узнаете неприятную правду о том, кого считали близким человеком. Возможно, просто узнаете тайну, которую от вас давно пытались сокрыть. Будьте мудры: не стоит действовать с горяча. Подумайте, какой урок можно извлечь из этих событий. И в следующий раз будьте внимательнее к тем, кому доверяетесь.

Козерог

Воистину, день вашего внутреннего просветления. Сегодня стоит разглядеть свое «я» как можно внимательнее и увидеть, сколько в вас прекрасного, как вы сильны и талантливы. В суете и ежедневных заботах вы забыли об этом. Попробуйте медитации — обустройте пространство, зажгите благовония и останьтесь наедине с собой. Это зарядит вас силой для новых побед.

Водолей

В хаосе последнего времени вы, наконец, сможете увидеть истинный порядок вещей и проложить маршрут новых успехов. Прислушайтесь к инстинктам, действуйте незамедлительно. Пусть все говорят, что судьбу не исправить — не верьте. Только вы делаете выбор и строите свою жизнь.

Рыбы