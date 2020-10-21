ВЫ ЕГО ЗНАЕТЕ! ⟩ Российский политолог назвал имя возможного преемника Путина

Политолог Валерий Соловей в ходе беседы с коллегой Аркадием Янковским в рамках YouTube-шоу «Кухня оппозиции» обсудили последние события на политической арене России. Главными героями передачи стали Алексей Навальный и Владимир Путин.

В частности, политологи обсудили историю с отравлением основателя ФБК, подчеркнув, что благодаря «драматическим стечением обстоятельств» он стал крупным и безальтернативным оппозиционным политиком в России. Правда, в Кремле этого не признают и разрабатывают законный план по выведению Навального из игры в борьбе за власть.

Соловей пояснил, что теперь Кремль попытается обвинить Навального в работе на ЦРУ, а, значит, лишить его гражданства за антироссийскую деятельность. После такого он автоматически не сможет вернуться в страну и баллотироваться на должность президента.

В этом деле, как уверен политолог, Кремль будет применять любые рычаги: административно-полицейские, правовые (арест квартиры в Марьино, иски «кремлевского повара» Пригожина), морально-психологические. Соловей все же предполагает, что такое развитие ситуации маловероятно,и Навальный вернется в Россию.

Что касается транзита власти, Соловей еще раз подчеркнул, что сейчас идет «подковровая грызня бульдогов». Эксперт назвал имя возможного преемника российского президента Путина, который будет назначен в 2021 году. Им является глава Роснефти Игорь Сечин, который себя позиционирует как самого преданного Путину политического деятеля.

«И вот появился новый претендент, который о себе говорит как о претенденте в узком кругу. Это знаменитый Игорь Иванович», – заявил политолог, добавив, что амбиции Сечина подогревает и сам Владимир Владимирович. 2

При этом эксперт заметил, что такая перспектива повергает народ России в оцепенение.

Но существует и другая теория, согласно которой Путин вовсе не собирается в ближайшее десятилетие уходить с поста президента России. Над воплощение мечты лидера России о бессмертии как это ни смешно, работает предполагаемая дочь Путина. Она занимается созданием лекарства для «радикального продления жизни». С таким утверждением выступил политолог Станислав Белковский. «Павел Дуров заявил, что необходимо жить одному. Владимир Путин как раз живет один, просто он живет в некоем астральном или космическом одиночестве. Он добивается бессмертия через собственных детей, к примеру, Екатерина Тихонова курирует научные генетические разработки, которые могут дать физическое бессмертие», – подчеркнул Белковский.